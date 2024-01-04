聽新聞
test
0:00 / 0:00
國中數學／新年伊始 剖析內心
新年初始，剖析內心回顧過去一年自己的成長，是許多人年初的必備儀式之一。看著煙火感受內心的彭湃，隨著煙火的落下，內心也慢慢的平靜下來。新的一年，我們除了整理自己的內心之外，也一起來整理數學上的內心吧！
三角形的內心為三內角平分線的交點，由角平分線定理知，內心到三邊垂直等距，以此距為半徑，內心為圓心，所形成的圓即三角形的內切圓。故而內心一定在三角形內部。
內心最常考的有面積和角度，由角平分線到內心的線段分割成的三小塊三角形面積相加等於原三角形面積，且內心到三邊垂直等距，可得原三角形面積為內心到三邊的距離乘以周長除以二。角度的部分則可藉由圓內角、圓外角和角平分線而得。
內心的重點觀念整理好了，讓我們跟著力宇教育的李熙老師一起看看有關內心的題目吧。
延伸資訊
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學3上(108新綱) 適用112學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10558
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言