「負二代」的人生也能逆轉勝？世界美容金牌傅美慧：媽媽的愛讓我想拚

「家庭是孩子的起跑線」，是最近很流行的一句話，假若起跑點就落後別人許多，還有機會逆轉勝嗎？傅美慧用她的人生證明，只要相信自己，勇敢振翅，逆風也能高飛。

AI時代來了，在眾人熱議「什麼職業最不容易被取代」時，高度仰賴現場實作、技術細膩多變的美容業，常名列其中。

而美容業的入行門檻看似不高，卻需要長時間的紮實訓練，許多愛美的人走上這條路，能真正闖出一片天者並不多。

傅美慧曾是全國技能競賽的美容職類金牌，也是台灣第一個在全球最高競技殿堂、國際技能競賽中，以美容職類奪下金牌的人，優異的表現，讓她在大三時就破格獲聘為高職專業及技術教師，也是許多大人物指名的彩妝造型師。

她用盡全力往前衝的原動力，是媽媽，「我媽媽一直很辛苦，卻還是很努力的生活，很努力的在愛我們，我想要翻身，想要讓媽媽肩上的擔子輕一點，想到我會微笑。」

爸爸酗酒、精神狀況差，媽媽苦扛家計

從小，傅美慧的家就跟別人不太一樣，她的爸爸精神狀況不佳、長年酗酒，家計全靠媽媽一個人打三份工來支撐。

孝順的她常跟著媽媽到街頭打零工、發傳單，每天走超過五公里、被狗追甚至被狗咬，是家常便飯；傅美慧至今仍記得，有一次，爸爸向媽媽要錢不成，竟發酒瘋打落她倆手上的傳單，傳單散落一地，母女相擁痛哭。

上了國中後，大家都忙著補習，傅美慧只能忙著到飲料店打工賺錢，顧不得讀書。國二時，爸爸因肝病去世，留下近百萬債務，面臨家中巨變，情緒缺乏出口又正值青春期的傅美慧，開始結交壞朋友，甚至翹家。

看到女兒如此叛逆，媽媽傷心欲絕，屢勸不聽後，竟試圖服安眠藥輕生，幸好被救回，這徹底嚇到傅美慧了，讓她決定要重新向上，為這個家而努力。

看到媽媽的辛苦，想學一技之長翻身

當時傅美慧的成績非常差，知道自己要靠讀書翻身很難，應該得學個一技之長。

本就愛美的她，興起了讀美容科的念頭，不過，她連美容科都考不上，只得先填進樹德家商的服裝科，到了高一下才成功轉進美容科。

為了趕上同學，傅美慧下盡苦功，每晚都自己留校練技術，僅用了兩年半的時間，就考取美容與美髮的乙、丙級證照，是樹德創立以來，第一個拿下四張證照的學生。

高三時，她參加教育部家事技藝競賽時，拿下美顏組第四名，保送進了屏東科技大學時尚設計與管理系，後來還拿下全國技能競賽美容職類的金牌；她也靠著獎金、獎學金與課餘接的美容工作，開始幫忙家計。

照片提供：傅美慧

為選上國手，練專業項目還借錢補英文

已是全國第一的傅美慧，並不滿足於現況，心中一直有出國比賽的夢想。無奈的是，她第一次參加國手徵選時，專業技能都OK，卻在英文敗下陣來，只得向人借錢報名補習班，重新開始學英文。

苦練英文兩年後，傅美慧終於通過國手選拔，但迎接她的，是馬拉松式的集訓。

「在集訓期間，我們得從每天早上七點練到晚上十點，而且每次換場休息的時間都不到十分鐘，我曾一整天都待在不到十坪大的教室，練習化同一個妝，化不好就卸掉再重來，崩潰大哭…」

不僅得承受集訓的高壓，沒辦法接美容工作的她，還有經濟壓力，有時候，好心的師長會請她吃東西、資助她美容相關耗材，總之是咬牙苦撐。

出國比賽挑戰多，模特兒竟被故意掉包

經過近一年的集訓，傅美慧終於如願出國比賽。她分享，美容類的比賽項目包括美體、護膚（臉）、化妝、指甲，賽事長達四天，全程須用英文來解說溝通，評分時細到連鋪按摩床單的姿態都講究。

比賽期間，充滿各種挑戰。比方說，在比新娘妝時，模特兒是用抽的，傅美慧遠遠看到自己抽到的模特兒挺年輕漂亮，便放心的開始前置作業，當她準備妥當、要去接模特兒時，竟然變成一位有點年紀、皮膚較乾、身高超過180公分又很壯的女子。

她跟主辦單位反應後，才得知，有別的選手把她原本抽到的模特兒帶走了，且因對方已經開始化了，沒辦法再更動。

「新娘妝講求的是柔美，我一看到這位模特兒，就很擔心，怕畫出來的效果不好。但，當我準備開始化時，發現模特兒的後頸竟然刺了『自信』這兩個中文字，突然領悟到，最厲害的彩妝師，是什麼模特兒都能化、都能呈現出最佳狀態的！」

他國評審試圖陷害，幸好沒落入圈套

於是，她打起精神，好好的完成了新娘妝。如今想起來，傅美慧還是覺得很玄，模特兒是德國人，卻刺了「自信」這兩個字，在如此關鍵時刻提醒了她，助她化解逆勢。

在比臉部護理時，也十分驚險。傅美慧分享，比賽的規則是面膜要敷20分鐘，倘若未滿20分鐘，這項的3分就直接算0分，「但很奇怪的是，我在幫模特兒敷臉時，時間都還沒到，就有日本評審對著我說『Take off！』，讓我有點緊張、又很疑惑，只得假裝聽不懂。」

後來，那位日本評審又經過，接連說了好幾次「Take off！」，傅美慧便回答「What？」，對方似乎嚇了一跳，就沒再過來了。比賽結束後，傅美慧跟帶隊的老師說，才知道，原來對方是想陷害她、要製造機會故意扣她分，幸好她機靈沒中計。

專業到別國選手都打聽，一舉奪金

比賽過程中有驚險挑戰，亦有驚喜回饋。在比按摩時，傅美慧抽到了泰式按摩，這對西方模特兒來說，算是較不熟悉、接受度較低的類別，「但在我施作完後，模特兒主動說，我做得很好，她能不能給我個擁抱？這讓我又驚又喜，其他人也都看在眼裡，別國選手都在打聽我。」

她分享，外國人通常都很直接，倘若模特兒覺得不OK，臉會很臭，但給正面回饋時，也是真心的；不只模特兒說傅美慧按得好，連來自泰國的評審都讚許之，令她大受鼓舞。

歷經四天的賽程後，「我自己估算，或許能得第三名吧？也有可能是優勝，沒想到，我竟然是第一名！而且，帶隊的老師早就掌握成績了，卻故意瞞著我，我等到頒獎那一刻，才知道自己得到金牌了！」

當下，傅美慧顧不得台灣時間是半夜兩點多，立刻打電話告訴媽媽這個好消息。

搭建自己的人生舞台，成為獨一無二的主角

成了台灣第一個在國際技能競賽中、以美容職類奪下金牌的人之後，傅美慧又陸續獲得技職之光、總統教育獎等肯定，成了圈內的風雲人物，原本的美容事業更多人指名了，連高雄市議長等大人物，都找她做造型梳化，她還開始協助國家培訓選手，並到大專院校任教，擔任業師。

不過，她也並非從此就一帆風順了，傅美慧強調，美容這一行是不斷變動的，除了儀器、手法推陳出新，怎麼掌握客人的喜好、如何管理與激勵員工，都是考驗，她還是得不斷精進，比方說，她研究所時就特意選了許多管理相關課程。

傅美慧打拚的原動力，是想要給媽媽更好的生活，但她笑稱，現在經濟壓力小了，媽媽卻還在當水泥工，「我媽說，閒著也是閒著，還能做就做。」今年，她也多了個新身分，升格當媽媽，正沉浸在新生命所帶來的喜悅與豐盈。

搭建自己的人生舞台，成為獨一無二的主角，傅美慧用拚勁證明，一切都有可能。

傅美慧小檔案 出生：81年次 學歷：屏東科技大學時尚設計管理碩士 經歷：國際技能競賽美容職類金牌、全國技能競賽美容職類金牌、樹德科大流行設計系助理教授 證照：美容及美髮乙丙級、國際禮儀乙級證照、美甲證照、新加坡、澳洲等各國專業證照

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文章授權轉載自《未來Family》