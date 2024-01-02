14歲找到寫程式天賦20歲獲世界金牌 塗家和：學會了技能 就一輩子擁有

拚國手的過程充滿許多未知，能否選上很難說。為拚國手付出許多時間和心力，值得嗎？塗家和認為，「如果你把選國手期間，所有的付出都視為成本的話，代價自是高的。」但同時「你所學會的技能，是一輩子擁有、別人拿不走的。」

如果要說「技職之光」的話，絕對不能不提到塗家和。2019年，時年20歲、就讀台科大資工系的他，在「國際技能競賽」（被譽為技職界奧運）奪得「商務軟體設計」金牌，並登上當年國慶日「台灣英雄大遊行」花車，和民眾分享奪金的榮耀。

挾深厚的程式專業能力及競賽經驗，塗家和目前擔任「全國技能競賽」商務軟體設計的裁判，同時也是「亞洲/國際技能競賽」青少年組/青年組的指導老師；2年前大學畢業後，開了一家軟體解決方案公司，主要的身份為創業家。

14歲發現寫程式的興趣和天賦

找到生涯的定錨點，是每個人的人生議題。塗家和是如何找到自己對程式設計的天賦和興趣的呢？

塗家和國中念的是住宿的私校，在班上成績屬前段。學校的考試很多，大、小考不斷，每天留校晚自習到11點，所有師長不斷強調「升學最重要，其他一切都不重要，」扭曲的價值觀讓他很反感。塗家和其實很喜歡念書和學習新事物，但不喜一切向「分數」看。

國8時，他在圖書館無意間翻閱程式設計的書，借回家後照著書實作，大感有趣。並把書帶到學校看，只要得空，下課10分鐘也捨不得放下；遇到問題，就拿去請教資訊老師。因此，意外被老師發掘、延攬他參加晚自習寫程式的訓練。

很有主見的塗家和，和父母溝通自己想要念高職的想法。一開始父母並沒有很贊成，塗家和跟他們說：「我不是因為不想念書而念高職，而是找到自己想學的領域，」最後他們被說服了。

最愛程式設計的他，最後卻念了新北高工電機科，而非資訊科。塗家和考慮自己已寫程式一段時間，也比過「網際網路程式設計全國大賽」（NPSC）、有一些成績。他對智能家電、物聯網（IoT）很感興趣，因此，想在程式設計的基礎上，學單晶片的控制、程式與硬體如何結合等。

而他優異的程式能力，也被資訊科陳錫齡老師看到，成為資訊技術（後更名為商務軟體設計）的選手，一路征戰各項競賽，從北區、全國技能競賽，再到通過國手選拔，代表台灣參加於阿布達比舉辦的「亞洲技能競賽」、俄羅斯喀山舉辦的「國際技能競賽」。

除了專業技能，也學產業知識

高職畢業那年，塗家和透過統測考試分發、考上雲科大資工系；隔年，以全國技能競賽金牌成績，技優保送、重推台科大資工系。

以技能競賽來說，資訊類又可分為不同的職種，如：商務軟體設計、網頁設計、行動應用開發等。塗家和指出，商務軟體設計競賽比的是，在時間限制內設計出一套系統，評分標準包括：邏輯是否合理、系統是否設計到位、符合需求等。

塗家和表示，除了很考驗程式設計的實力和sense之外，「如果沒有domain knowledge（產業知識）就會很吃虧。」

國際競賽前一個月，官方會公布主題。以塗家和參賽的2019年為例，競賽主題為石油公司，必須在很短時間之內，想辦法找到該產業的公司和內部重要人士，訪談其所用的系統和需求，快速補足對產業的了解。

簡單來說，商務軟體設計就是一個很完整的商業軟體解決方案。因此，選手的培訓非常仰賴國家的資源，以及「裁判長」的人脈資源。

光是技能的範疇，面向就非常廣、橫跨不同領域，除了資料庫設計，程式設計又可分為：後台設計、前台設計、API（應用程式介面）、手機應用程式等。「每一個主題都有對應的老師，負責指導選手，」塗家和說。

除了專業技能之外，強化選手對不同主題和產業的知識，了解企業內部所用的系統等，也是很重要的訓練內容。

▲塗家和參加2019在俄羅斯舉辦的國際技能競賽，比賽時全神貫注。 照片提供/塗家和

做喜歡的事，會累但不會苦

通常在企業裡，一套管理系統是由不同功能的專業人員共同完成。在競賽圈裡，「你必須將這些技能練到精熟，對每個環節都了解得很透徹，不能有任何一點馬虎。」塗家和強調，「你一定要精熟！速度才會快，才能在時間內寫出一套系統；或是過程中出了問題，才知道要怎麼解決問題。」

程式設計的訓練，不像其他職類需要機具或設備。在指定的課程和訓練之外，塗家和習慣在晚上自主訓練，可能一寫就寫到半夜3、4點，幾乎所有時間都用在訓練，沒什麼休閒娛樂。

對塗家和來說，「身為國手接受這些訓練，這同時也是自己的興趣，所以也可以說這些就是我的娛樂。」

「如果你做的事情是你喜歡的，在過程中你一定會累，可是你不會有苦的感覺；就像你玩遊戲，玩到凌晨3、4點，你一定會累，可是你不會有辛苦的感覺。」訓練的過程中，塗家和有很多想法，除了完成老師指定的課題之外，還會主動做更多的測試，「我不是因為壓力而練，而是自己很想要練，練習時感覺很開心。」

當選手所練就的本事，是一輩子的

近兩年，塗家和常到國中和高職去演講，分享技職的學習，以及選上國手後所受的訓練內容、國際技能競賽的經驗和心得等。

很多選手最終的目標是，成為國手，登上世界舞台。有些人為了拚國手資格而休學，或是選上國手後休學、全力備戰；準備的過程充滿許多未知，成績如何、能否選上，實在很難說。

當被問到拚國手所付出的成本是否不低時，塗家和說：「如果你把選國手期間，所有的付出都視為成本的話，答案是肯定的。」但他並不這樣看，「訓練時你所學會的技能，是一輩子擁有、別人拿不走的。」

「國手訓這段時間，你學到的東西，很可能是你原本要花10年、20年才能學到，甚至是一輩子都學不到的。有很多企業界頂級的大佬，坐在你旁邊、一對一的教你，那是多麼難得、寶貴的經驗啊。」

「國際技能競賽被視為技職界奧運，但其實兩者的本質很不一樣。」塗家和認為，奧運選手可以參加一屆又一屆，某種程度也是「競技」的表演；而國際技能競賽的本質是，希望培養一批又一批的技能高手、推廣技能，因此每位選手只有參賽一次的機會。

塗家和表示，參加國際技能競賽的經驗，和其他國家的選手交流，了解各國的思考方式和技術發展等，讓他大開眼界。而這些寶貴的經驗，他也帶回來、回饋後輩和學弟妹等。「之前我們接受了這麼多人幫助，回來以後，換我們有能力幫助後輩。」

普通大學V.S科技大學資工系

不少學生和家長都想問，高職有資訊、電機等科別，再往上走，科技大學和普通大學也都設置相關科系。若對程式設計有興趣的話，該念高中或高職呢？

一般來說，講究手藝的領域，如料理烘培、美容美髮，以實作為導向、不太重理論。而資訊、電機等領域，則有實作派，也有理論派，因此，若孩子喜歡實作、寫程式，高職也是一個選項。

塗家和指出，以AI人工智慧來說，普通大學所學可能較側重研究新的模型，而科大資工系則著重在應用面，讓AI模型能夠在實務上發揮出更大的價值。

塗家和很慶幸當初選擇一條最適合自己的路，「我喜歡的就是解決真實世界的問題，而不是單純的研究理論。」他認為，「人在做選擇的時候，一定要很真誠的面對自己，才可以找到最適合自己的路。」

塗家和小檔案 出生：88年次 學歷：新北高工電機科、台科大資工系 經歷：「國際技能競賽」商務軟體設計-青年組指導老師；「亞洲技能競賽」商務軟體設計-青少年組指導老師；「全國技能競賽」商務軟體設計裁判 獲獎：2016年「工科技藝競賽」電腦軟體設計優勝，2017年「全國技能競賽」資訊技術職種金牌；2018年「亞洲技能競賽」資訊技術銀牌；2019年「國際技能競賽」商務軟體設計金牌

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文章授權轉載自《未來Family》