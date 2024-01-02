好讀周報／最後時光多與家人相伴 從賈伯斯看現代家長面臨的兩難

文 ／編譯高詣軒

賈伯斯在生命最後的忠實告白，也呈現許多家長面臨的兩難：要在職場成就以及身為父母的責任之間取得平衡，實為左右為難的狹路。賈伯斯臨終時對子女的掛念，道出無數事業、家庭兩頭燒的家長心聲；他們一方面盼力拼事業，卻又不想缺席於子女的生命。在當今極度競爭的社會，平衡工作與生活已成為眾人的時代課題。

2011年2月，即賈伯斯同年10月過世的幾個月前，賈伯斯得知多年與病魔纏鬥後，來日不再方長，便悄悄告知少數友人。豈料一傳十、十傳百，賈伯斯家門前隨後湧現希望向他告別的人們。賈伯斯妻子蘿琳負責送客，解釋他體弱、精力有限，無法一一向訪客告別。《紐約時報》報導，賈伯斯人生的最後時光，大多都和妻子、兒女共享。

賈伯斯的所剩生命裡，除了和艾薩克森在傳記上合作，也曾邀請一名醫師好友到喜愛的餐廳吃壽司、告別許多曾長期合作的夥伴，也提供蘋果公司高層當年iPhone 4S發表上的建議。他也開始採用一項新的藥物治療方案，向部分友人表示仍有一線希望。

但妻子和兒女，仍是賈伯斯最後一哩路上的最重要陪伴者。賈伯斯的醫師友人歐尼希（Dean Ornish）說，賈伯斯深知生命有限，不願浪費在不重要的事物；他曾問賈伯斯是否慶幸擁有兒女，賈伯斯回答道，兒女的存在「比起我做過的任何事情，還要美好一萬倍」。

賈伯斯最後的體悟，或許對天下父母都是一記警鐘。賈伯斯除了帶給世人科技上的便利，也提醒人們除了物質上的成功，仍有值得把握在手的無形財寶。