好讀周報／史上最大選舉年！全球將舉行70場大選 過半數人口受影響

文／陳韻涵

2024年，全世界有40多個國家將舉行70場大選，一系列選舉將影響全球未來十年的發展方向。

2024年堪稱史上最大型的選舉年，全球超過一半的人口將受選舉影響。部分國家的政策可能發生變化，影響地緣政治動態，從而改變世界秩序。

今年將舉辦選舉的包括非洲15國、美洲9國、亞洲11國、歐洲22國、大洋洲4國，以及歐盟和聯合國安理會。

1月13日，台灣總統大選與立法委員選舉因兩岸關係緊張而備受關注；中國政府密切注意台灣選情，因為台灣候選人的政治立場、民族意識形態和對中立場，都會影響台灣海峽的地緣政治。

《日本經濟新聞亞洲評論》英文版周刊指出，2024年亞洲最重要選舉在台灣。學者分析，若親中黨派獲勝，兩岸的緊張關係可能盡速緩解，台海經濟可望整合，但各方對台灣未來的長期憂慮仍無解。

●俄國：兩人想參選 遭打壓

俄國前記者鄧佐娃遭中央選舉委員會裁定禁止參選。(圖／路透)

俄羅斯訂3月17日舉行總統大選，屆時將選出一位任期至2030年的國家領袖。

俄國總統普亭1999年首次掌權，至今以總統和總理身分統治俄國長達23年，他2020年修憲讓他「理論上」得以掌權到2036年，可望成為比蘇聯領袖史達林在位更久的統治者。

普亭把俄軍對烏克蘭的「特別軍事行動」當作拘禁或讓異議人士噤聲的盾牌，他若決定角逐連任，俄國政壇幾乎沒有對手。

普亭宿敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2023年8月因極端主義被判刑19年，正在北極圈以北一處流放地的極刑監獄服刑。

俄籍的烏克蘭分離主義勢力前領袖、民族主義評論家葛金（Igor Girkin）屬於主戰派，他宣布參選後，被打入大牢候審。

俄國前電視台記者鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）上月底登記參選，卻遭俄國中選會禁止參選，理由是她計畫以結束烏克蘭戰爭和釋放政治犯當作競選主軸。

4月到5月，印度將舉行大選，選出領導全球第一人口大國至2029年的政府。聯合國統計，印度人口截至2023年已達14.26億人。

印度民眾熱切期待「人民院」（下議院）選舉，屆時將近10億名選民將行使投票權。

印度總理莫迪和他領導的「印度人民黨」將尋求第三個任期，但在國際舞台上，莫迪的形象卻因印度人民黨的印度教民族主義而受損。批評人士表示，莫迪的政治生涯和成功，奠基於印度國內10億多名印度教徒的支持，以及煽動對國內少數穆斯林族群的敵意。

在莫迪的統治之下，公民自由遭打壓，但他競選聲勢依舊看好。

墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆(右)去年9月與即將卸任的現任總統羅培茲歐布拉多在首都造勢。(圖／路透)

6月2日，墨西哥為了頌揚民主精神，可能選出該國首位女總統，為向來由男性主導的墨西哥政局開創新扉頁。

70歲現任總統羅培茲歐布拉多（Andres M. Lopez Obrador）已表態不連任，左翼執政黨「國家復興運動黨」提名首都墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）角逐總統。

薛恩鮑姆的勁敵是前外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard），反對派聯盟則提名自詡為「弱勢群體捍衛者」的原住民女性參議員加維斯（Xochitl Galvez）參選。

另在墨西哥市市長選舉方面，「國家復興運動黨」推派資深議員布魯加達（Clara Brugada）出馬角逐。民調顯示，布魯加達勝選的機率極高，若她順利當選，可望成為繼薛恩鮑姆之後，連續第二位當墨西哥市女市長。

●歐盟：27國選720位議員

6月和7月，歐盟與歐洲議會27個成員國的4億多名合格選民將選出720名歐洲議會議員，屆時也會選出新的歐盟執委會。

考量荷蘭2023年大選，議員懷爾德斯（Geert Wilders）領導的反伊斯蘭、反歐盟的極右派「自由黨」出線，以及2022年義大利大選，梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右派「兄弟黨」勝選，歐洲議會2024年的選舉將是對右翼民粹主義者的考驗。

歐盟各國除了政治與經濟層面關係密切之外，在氣候議題、技術規範和能源等議題預料仍會延續「保護主義」，藉此達到保護本國產業不受國外競爭壓力的目的。

歐盟預算也會面臨壓力，影響農業、結構基金和國防開支等政策。考量烏俄戰爭尚未落幕，烏克蘭也是影響歐洲政策的一大議題。

此外，前歐盟成員英國也將舉行選舉，英國政壇跡象顯示，保守黨領導14年後，很可能在此次選舉中失勢。歐洲國家的政策受到歐盟一體的因素牽動，一國選舉動態可能對其他國家造成連鎖反應，經濟影響在所難免。

●美國：兩老對決 川普回鍋？

川普的支持者在佛州棕櫚灘海湖莊園集會，力挺川普。(圖／美聯社)

11月5日，美國將舉辦總統大選和兩年一度的國會選舉。美國大選攸關西方國家團結，且對西亞和俄國的政策至關重要。

此次選舉可能又是「兩老對決」，由81歲的現任民主黨總統拜登對上78歲的前總統川普。儘管多起刑事與民事官司纏身，川普在共和黨內總統提名人選中的聲勢依舊領先，而他的勁敵則是美國駐聯合國前大使海理。

海理獲得許多華爾街重量級金主贊助，但她在共和黨黨內初選辯論中強調，「我們接受贊助，但不會受任何人左右」。

●烏克蘭：戰爭戒嚴 選舉停辦

烏克蘭遭俄軍攻擊前，原訂3月31日舉行大選，但烏克蘭遭俄國入侵後便實施戒嚴。根據烏克蘭戒嚴令，總統大選等所有選舉都會被取消。

烏克蘭總統澤倫斯基去年11月表示，「我們必須決斷，現在是防衛、戰鬥的時刻」，是國家團結而非分裂的時候，「不是選舉的（合適）時機」。