快訊

空服員指引「10人一組、冷靜！」 日航乘客憶死裡逃生：一出錯就結果不同

起飛降落時別睡！機師女兒發文提醒 父親叮嚀「搭機必做3件事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好讀周報／史上最大選舉年！全球將舉行70場大選 過半數人口受影響

聯合報／ 好讀周報
台灣總統大選與立法委員選舉因兩岸關係緊張而備受關注。(圖／本報資料照片)
台灣總統大選與立法委員選舉因兩岸關係緊張而備受關注。(圖／本報資料照片)

文／陳韻涵

2024年，全世界有40多個國家將舉行70場大選，一系列選舉將影響全球未來十年的發展方向。

2024年堪稱史上最大型的選舉年，全球超過一半的人口將受選舉影響。部分國家的政策可能發生變化，影響地緣政治動態，從而改變世界秩序。

今年將舉辦選舉的包括非洲15國、美洲9國、亞洲11國、歐洲22國、大洋洲4國，以及歐盟和聯合國安理會。

台灣：牽動地緣政治

1月13日，台灣總統大選與立法委員選舉因兩岸關係緊張而備受關注；中國政府密切注意台灣選情，因為台灣候選人的政治立場、民族意識形態和對中立場，都會影響台灣海峽的地緣政治。

《日本經濟新聞亞洲評論》英文版周刊指出，2024年亞洲最重要選舉在台灣。學者分析，若親中黨派獲勝，兩岸的緊張關係可能盡速緩解，台海經濟可望整合，但各方對台灣未來的長期憂慮仍無解。

●俄國：兩人想參選 遭打壓

俄國前記者鄧佐娃遭中央選舉委員會裁定禁止參選。(圖／路透)
俄國前記者鄧佐娃遭中央選舉委員會裁定禁止參選。(圖／路透)

俄羅斯訂3月17日舉行總統大選，屆時將選出一位任期至2030年的國家領袖。

俄國總統普亭1999年首次掌權，至今以總統和總理身分統治俄國長達23年，他2020年修憲讓他「理論上」得以掌權到2036年，可望成為比蘇聯領袖史達林在位更久的統治者。

普亭把俄軍對烏克蘭的「特別軍事行動」當作拘禁或讓異議人士噤聲的盾牌，他若決定角逐連任，俄國政壇幾乎沒有對手。

普亭宿敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2023年8月因極端主義被判刑19年，正在北極圈以北一處流放地的極刑監獄服刑。

俄籍的烏克蘭分離主義勢力前領袖、民族主義評論家葛金（Igor Girkin）屬於主戰派，他宣布參選後，被打入大牢候審。

俄國前電視台記者鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）上月底登記參選，卻遭俄國中選會禁止參選，理由是她計畫以結束烏克蘭戰爭和釋放政治犯當作競選主軸。

印度：人民院選舉受矚目

4月到5月，印度將舉行大選，選出領導全球第一人口大國至2029年的政府。聯合國統計，印度人口截至2023年已達14.26億人。

印度民眾熱切期待「人民院」（下議院）選舉，屆時將近10億名選民將行使投票權。

印度總理莫迪和他領導的「印度人民黨」將尋求第三個任期，但在國際舞台上，莫迪的形象卻因印度人民黨的印度教民族主義而受損。批評人士表示，莫迪的政治生涯和成功，奠基於印度國內10億多名印度教徒的支持，以及煽動對國內少數穆斯林族群的敵意。

在莫迪的統治之下，公民自由遭打壓，但他競選聲勢依舊看好。

墨西哥：可能出現女總統

墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆(右)去年9月與即將卸任的現任總統羅培茲歐布拉多在首都造勢。(圖／路透)
墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆(右)去年9月與即將卸任的現任總統羅培茲歐布拉多在首都造勢。(圖／路透)

6月2日，墨西哥為了頌揚民主精神，可能選出該國首位女總統，為向來由男性主導的墨西哥政局開創新扉頁。

70歲現任總統羅培茲歐布拉多（Andres M. Lopez Obrador）已表態不連任，左翼執政黨「國家復興運動黨」提名首都墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）角逐總統。

薛恩鮑姆的勁敵是前外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard），反對派聯盟則提名自詡為「弱勢群體捍衛者」的原住民女性參議員加維斯（Xochitl Galvez）參選。

另在墨西哥市市長選舉方面，「國家復興運動黨」推派資深議員布魯加達（Clara Brugada）出馬角逐。民調顯示，布魯加達勝選的機率極高，若她順利當選，可望成為繼薛恩鮑姆之後，連續第二位當墨西哥市女市長。

●歐盟：27國選720位議員

6月和7月，歐盟與歐洲議會27個成員國的4億多名合格選民將選出720名歐洲議會議員，屆時也會選出新的歐盟執委會。

考量荷蘭2023年大選，議員懷爾德斯（Geert Wilders）領導的反伊斯蘭、反歐盟的極右派「自由黨」出線，以及2022年義大利大選，梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右派「兄弟黨」勝選，歐洲議會2024年的選舉將是對右翼民粹主義者的考驗。

歐盟各國除了政治與經濟層面關係密切之外，在氣候議題、技術規範和能源等議題預料仍會延續「保護主義」，藉此達到保護本國產業不受國外競爭壓力的目的。

歐盟預算也會面臨壓力，影響農業、結構基金和國防開支等政策。考量烏俄戰爭尚未落幕，烏克蘭也是影響歐洲政策的一大議題。

此外，前歐盟成員英國也將舉行選舉，英國政壇跡象顯示，保守黨領導14年後，很可能在此次選舉中失勢。歐洲國家的政策受到歐盟一體的因素牽動，一國選舉動態可能對其他國家造成連鎖反應，經濟影響在所難免。

●美國：兩老對決 川普回鍋？

川普的支持者在佛州棕櫚灘海湖莊園集會，力挺川普。(圖／美聯社)
川普的支持者在佛州棕櫚灘海湖莊園集會，力挺川普。(圖／美聯社)

11月5日，美國將舉辦總統大選和兩年一度的國會選舉。美國大選攸關西方國家團結，且對西亞和俄國的政策至關重要。

此次選舉可能又是「兩老對決」，由81歲的現任民主黨總統拜登對上78歲的前總統川普。儘管多起刑事與民事官司纏身，川普在共和黨內總統提名人選中的聲勢依舊領先，而他的勁敵則是美國駐聯合國前大使海理。

海理獲得許多華爾街重量級金主贊助，但她在共和黨黨內初選辯論中強調，「我們接受贊助，但不會受任何人左右」。

●烏克蘭：戰爭戒嚴 選舉停辦

烏克蘭遭俄軍攻擊前，原訂3月31日舉行大選，但烏克蘭遭俄國入侵後便實施戒嚴。根據烏克蘭戒嚴令，總統大選等所有選舉都會被取消。

烏克蘭總統澤倫斯基去年11月表示，「我們必須決斷，現在是防衛、戰鬥的時刻」，是國家團結而非分裂的時候，「不是選舉的（合適）時機」。

美國大選 烏克蘭 歐盟 墨西哥 普亭 俄羅斯 印度 台灣 台海 好讀周報

延伸閱讀

參訪遇襲當場倒地！李在明轉重症病房休養 凶嫌認蓄意攻擊：我會殺掉他

南韓最大在野黨魁李在明遇襲！頸部遭砍倒地

「成千上萬俄軍被殺且無人收屍」 澤倫斯基：俄羅斯軍隊損失慘重

把注意力放在台灣？陸盼推遲中日韓領袖會議 韓媒揭原因：為監視明年大選

相關新聞

好讀周報／史上最大選舉年！全球將舉行70場大選 過半數人口受影響

2024年，全世界有40多個國家將舉行70場大選，一系列選舉將影響全球未來十年的發展方向。 2024年堪稱史上最大型的選舉年，全球超過一半的人口將受選舉影響...

紐時賞析／全美遊民人口增逾7萬人 房屋租金上漲、移民湧入影響甚劇

Homelessness surged this year to the highest level on record...

圖表看時事／日能登強震引地殼變動 位移可能原因、核電廠狀況一次看

日本能登半島一日發生芮氏規模七點六強震，震央所在的石川縣政府指出，已知縣內有四十八人因地震罹難，災區三萬多人疏散到收容中...

好讀周報／最後時光多與家人相伴 從賈伯斯看現代家長面臨的兩難

賈伯斯在生命最後的忠實告白，也呈現許多家長面臨的兩難：要在職場成就以及身為父母的責任之間取得平衡，實為左右為難的狹路。賈...

好讀周報／賈伯斯病痛纏身離世 臨終最大期望是「孩子們能了解我」

蘋果公司前執行長賈伯斯，被譽為當代極具影響力和眼界的企業領袖，在科技和創新上留下耀眼成就，帶領蘋果徹底革新消費性電子產品...

14歲找到寫程式天賦20歲獲世界金牌 塗家和：學會了技能 就一輩子擁有

拚國手的過程充滿許多未知，能否選上很難說。為拚國手付出許多時間和心力，值得嗎？塗家和認為，「如果你把選國手期間，所有的付出都視為成本的話，代價自是高的。」但同時「你所學會的技能，是一輩子擁有、別人拿不走的。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。