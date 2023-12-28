英語解憂室／英文單字太多背不完 使用格林法則字根字首拼圖法！
同學們在小學學習國語課程時，生字都必須知道部首，就能了解國字意涵，更方便記憶跟應用。例如看到部首「氵」，就知道跟水相關，泡麵不會寫成炮麵，而看到中文字「疒」，大部分表示的是疾病，那英文字有沒有這類的關聯可以增加記憶呢？
英文透過格林法則 (Grimm's law)，也可以將單字猜解成字首、字根、字尾，來了解每個英文字背後的意義，如此一來能加強對單字的記憶，也能拼湊出更多延伸單字，增加單字的背誦量。例如「uni-」表示單一，「cycle」表示圓圈或環，拼湊出unicycle (單輪車)，那麼「bi-」表示二，「tri-」表示三，這樣bicycle跟tricycle也就不難理解這兩個單字的意思了！
那centipede跟 millipede這兩個沒有列在7000單裡面的單字，同學你知道是什麼意思嗎？讓我們來聽聽Yvonne老師的講解吧！
下方單字都跟「centi-」相關，一起來了解！
1. cent /sent/ n. 一分錢（dollar的百分之一）【1級字】
2. percent /pɚˈsent/ n. 百分比，百分率【4級字】
3. percentage /pɚˈsen.t̬ɪdʒ/ n. 百分率，百分比【4級字】
4. century /ˈsen.tʃər.i/ n. 世紀，一百年【2級字】
5. centimeter /ˈsen.tɪˌmiː.tər/ n. 公分【3級字】
6. centipede /ˈsen.t̬ə.piːd/ n. 蜈蚣
7. centigrade /ˈsen.t̬ə.ɡreɪd/ n. adj攝氏；攝氏的【5級字】
8. centennial /senˈten.i.əl/ adj. 百年的
9. centenarian /ˌsen.t̬əˈner.i.ən/ n. 人瑞
10. centuple /ˈsen.t̬ə.pəl/ n. 一百倍
力宇教育「英文單字 字根字首拼圖法❶」課程，提供22個單元的教學影片來介紹字根字首，每單元提供15個單字來搭配例句進行應用，並提供線上測驗做課後檢測。此外也有「英語高頻單字2001~4500」課程，採用高頻率單字優先背誦的排列，不斷反覆進行試題演練，把單字一看再看，看到直接背起來！
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