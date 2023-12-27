國中是學渣…20歲噴漆國手陳卉珊以金牌成績保送北科大

戴著護目鏡和面罩、穿著防塵衣，現年20歲的陳卉珊聚精會神地對著車身噴漆，技術嫻熟、不疾不徐地落實每一道程序，可說是汽車噴漆室裡最美的一道風景線。

目前就讀北科大「機電技優領航專班」大二的她，是「汽車噴漆」職類的國手，即將代表台灣參加2024年「國際技能競賽」。在此之前，獲得「北區技能競賽」金牌、「全國技能競賽」金牌，及「全國工業類技藝競賽」金手獎第3名。

拚選手，技優保送北科大

陳卉珊一路念書，成績算是中後段，國中上課時不是放空就是睡覺，並不怎麼喜歡念書。從小學5年級開始加入射箭隊，持續練到國9，每天放學後練到晚上8、9點，對課業心有餘而力不足。

因為很清楚自己不喜歡念書，因此，她很早就很確定自己想念高職。就讀泰山高中汽車科時，主動向老師報名參加噴漆選手的培訓，整整2年半幾乎以噴漆廠為家，一年裡只休息過年3天，不斷精進自己的技術。升大學時，以優異的比賽成績、參加「技優保送」管道，考上北科大。

國中同學聽到她就讀北科大，無不感到驚訝，「以前我是班上中後段的學渣，結果表現出乎他們意料之外。」陳卉珊說：「只要找到方向、開始努力，你就會進步，人生不會爛到底。」

選自己有興趣的學

陳卉珊選擇念高職，著眼的是可以學一技之長。國9曾參加技藝班（為抽離式的技藝教育，每週有1天到高職學相關技術），去高職的餐飲和表演藝術科上課，最後確認她對這些都沒興趣。在研究過高職各科在學什麼之後，陳卉珊最後把汽車科列為第一志願。

聽到女兒想念汽車科，爸媽很開明、沒有什麼意見，只強調「你喜歡最重要」，不需要在意學校的分數排名，最終還是要有興趣才行。

進入汽車科後，高一所學內容偏重於汽車維修技術，像是如何換機油、換避震器等。實作下來，雙手沾滿油污、全身黑黑的，她不以為意，但也沒有很喜歡，「心情上不排斥，可以做，但不會想一直做（這些事）。」

後來她發現，學校竟然有一個汽車噴漆的訓練場地，猶如發現新大陸，主動跑去找老師報名、想練噴漆。陳卉珊說，汽車科以培養汽車的修護人才為主，學生通常會考機車修護丙級、汽車修護丙級2張證照；汽車噴漆是高二才開的選修課，學生可以依據自己的興趣選課。

想練好噴漆，得有耐心和好體力

在報名練噴漆之前，陳卉珊並不清楚有噴漆職類的技能競賽，純粹就是有興趣。什麼樣的人適合練噴漆技能？陳卉珊笑說：「指導老師尤澤基比較喜歡刻苦耐勞的學生，會有一段觀察、試用期。」

噴漆室的環境高溫、高壓，平均溫度30、40度，還得穿著防塵衣，悶熱的程度可想而知。空氣中充斥粉塵，再加上化學塗料的味道難聞，若沒有熱情或無法吃苦耐勞，實在很難堅持下去。

汽車噴漆很講求體力。以技能競賽來說，一個項目動輒花上2、3個小時，必須長時間地站著。除了要有好體力，還必須有耐心，願意花時間、耐著性子把事情做到最好。

陳卉珊舉「車門總成」為例，需經過好幾道工序：①補土：將車門凹陷之處補好、恢復平整度；②研磨；③噴塗環氧底漆，以防鏽；④噴漆中塗底漆；⑤再研磨；⑥噴塗色漆；⑦噴金油（透明漆），十分考驗耐性和技巧。

參加技能競賽時，每個步驟、工序是否確實做好，非常重要；評審不只看最後的成果，也會看中間過程的精細度。

▲日常訓練時，陳卉珊全副武裝。 照片提供/陳卉珊

「要練，就要練到最好」

高職很重視務實致用，高三的專題實作課為必修課。對陳卉珊來說，專題等於多了一個應用所學技能的大好機會；她做的專題是，在汽車科的鐵門噴上科徽，這也是她第一次做如此大面積的噴漆，充分發揮之前所練的技能，做起來很過癮、很有成就感。

陳卉珊接觸噴漆的過程，比較像是「日久生情」。她很清楚，自己念高職就是想學一技之長，既然如此，「要練，就要練到最好，最好可以拿金牌。」

她聽學長說「技能練得好，高中3年有機會參加3場競賽（北區和全國技能競賽、全國工業技藝競賽），」當下心想「那一定要拿3金啊。因為大部分的人只會記得第一名。」最後她拿到2個金牌，工業技藝競賽拿到金手獎第3名，淚灑頒獎台，「已經拚盡全力練習了，很難過只拿到第3名。」

就讀泰山高中3年，陳卉珊住學校宿舍，周一到周日除了上課以外，幾乎所有時間都在練習，防護衣穿了又脫、脫了又穿，儘管辛苦卻甘之如飴。「我不是為了金牌而練，而是噴漆本身讓我很快樂，」看著原廠的鈑件，經過一道道工序後變美，這種成就感難以言喻。

勤能補拙，練得比別人多

陳卉珊認為自己屬於「努力」大於「天賦」型，別人可能練1遍就會，她得練習2、3遍，甚至做10幾遍，才會很完美。而且，練習過程中，搞砸、出錯的機率也比別人高，例如：「補土」時，常因溫度過熱而導致整個膨起來。

雖然心情會沮喪，但她轉念想，也正因為這樣，她比別人有更多的練習機會，在錯誤中嘗試、設法解決問題，找出原因，預防下次再發生的可能性。陳卉珊說：「正因為我知道自己的天賦沒有別人那麼好，能做的就是更努力地練習。」為了練習，她甚至連高中畢業旅行都沒有去，一整年只休息初一至初三3天。

噴漆業界向來以男性技師為主。身為萬綠叢中一點紅，陳卉珊認為，女性的優勢在於細心，比較會注意細節，鈑件的完整度做得比較好。另外，在鈑件上製圖時，手巧也是一個優勢。

除了技能以外，陳卉珊同時也努力精進學業。她將高中視為一個全新的開始，「我的目標很清楚，就是把書盡量讀好，還有把技術學好。」

每天晚上6點半至9點晚自習時間，她強迫自己讀一點書，複習白天上課所學的內容，算數學題或是背國文注釋、英文單字等，「一開始常讀到睡著，沒關係，醒來就繼續讀，嘗試讓自己接受讀書這件事，慢慢地清醒時間愈來愈長。」

從考試成績也可以看出她努力的程度，從最初班排10幾名，慢慢進步到維持前3、4名。是念書突然開竅了嗎？她笑說：「應該比較像是循序漸進的過程。」她的想法是，若書也能念好，那麼升學管道將變得更多元，同時有技優保送、技職繁星推薦、考試分發等3種選擇。

大一下，陳卉珊開始準備國手的選拔，最後順利出線、成為噴漆國手，將代表台灣參加2024年9月於法國里昂舉辦的「國際技能競賽」（被譽為技職界奧運）。對她來說，爭取當國手的心情為「有始有終」，既然還有比賽的機會，就全力以赴，比到最後不能比為止。

最後，陳卉珊給想走技職的學弟妹建議，如果選擇念技職，就要有把技能學好的決心，「如果你能把技能變成興趣，練習時才不會覺得辛苦，才可能長久地走下去！」

陳卉珊小檔案

出生：92年次 學歷：泰山高中汽車科、北科大「機電技優領航專班」大二 經歷：2024年第46屆「國際技能競賽」汽車噴漆職類的國手 獲獎：第51屆「全國技能競賽」汽車噴漆職種第1名；2023年「亞洲技能競賽」汽車噴漆優勝 證照：機器腳踏車修護丙級、汽車修護丙級、車輛塗裝丙級

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文章授權轉載自《未來Family》