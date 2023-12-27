小學窮到連四塊學費都繳不起…送子爺爺李茂盛：我相信人生要勇往直前 終究會成功

李茂盛在當住院醫師的日子過得很苦，月薪1500元，扣除房租，每個月只有1000過生活，餓肚子是家常便飯，但對比小時候，李茂盛直言：「這點苦我能忍。」

現代人工作壓力大，想生孩子卻遇到種種難關，彷彿有一堵牆，讓孩子進不來，而試管嬰兒的技術，讓這些未來爸媽們見到曙光。茂盛醫院院長李茂盛深耕人工生殖技術40餘年，是國內試管權威，在1987年即帶領本土團隊誕生首例試管嬰兒，開業以來成功催生了3.5萬個寶寶，連海外近如中國、遠自非洲都有人來台找他「做人」，因此有著「送子爺爺」的美稱。

試管嬰兒目前已經愈來愈普遍，但70歲的李茂盛仍不斷精進、鑽研生殖技術，使得他至今仍穩坐懷孕率最高的寶座。「堅持，是為了看到更好的自己」、「要奮鬥，才有機會成功」是李茂盛的人生座右銘，近日更出自傳《世界的生命捕手：生殖醫學教父李茂盛的奮鬥人生》描述自己是如何突破逆境，將所有艱難都化作養分，成功翻轉人生。

窮到怕的童年，立志長大一定要當醫生

李茂盛出生於雲林縣口湖鄉的農家，父母生了三個女孩、八個男孩，但家裡窮到連溫飽都有問題，哥哥姊姊們不是沒辦法念書，就是讀完小學就要幫忙種田或去做工，最小的弟弟剛出生就送養，李茂盛是第七個兒子，原本在5歲時也差點給親戚領養，但他堅決不要，「白米再香，也比不過自己的家、自己的父母溫暖。」

家裡1、2甲地全靠1頭牛耕作，要養10個孩子著實不易，李茂盛回憶當時的生活，除了過年前兩天有白飯可吃，剩餘日子餐餐都是吃番薯簽配鹹魚、鹹菜或鹹蚵，國中前從沒穿過鞋，每天光著腳上學；書包跟衣服都是米袋做成的；冬天只有冰冷的井水可以洗澡，晚上睡覺還得全家抱在一起取暖。

日子過得又窮又苦，「我還記得小學二年級，老師跟我催繳學費，一學期四元，回家跟爸爸要，爸爸卻說只能賣牛來繳，但當時那隻牛是我們全家的生財工具，賣掉了，這個家也要完了。沒錢繳學費的我，最後被老師擋在教室門外，只能隔著窗站著上課。」說到這，李茂盛語帶哽咽。

為了擺脫這樣的困境，李茂盛小學五年級就立志當醫生，還被當時的同學們訕笑。由於成績不錯，在老師與哥哥們的鼓勵，在小學畢業後，堅持繼續升學，接續考上嘉義中學、中山醫學大學，順利拿到當醫生的入場券。

<李茂盛老家大合照> 照片提供／茂盛醫院

為了回報兄弟恩，放棄去美國當醫生

高中跟哥哥在嘉義的住處偏遠又狹小，家徒四壁，強風一來整間屋子都可能被掀掉，所以每次颱風都能把他們搞得人仰馬翻。因為環境差，高中課業又繁重，李茂盛只好每天都在學校教室唸書唸到晚上九點熄燈，假日則到附近國小操場大聲背英文。

李茂盛能夠順利升學，哥哥們在學費及生活上給了很多幫助，考上醫學院時，六哥更為了賺錢讓他讀書，工作到氣喘發作身亡，是李茂盛心中永遠的痛。

大學畢業前，李茂盛面臨人生第一個重要選擇，在同時考取美國醫師執照及台灣醫師國家考試後，原本計畫前往美國當醫生，但感念自己能有今天，全仰賴兄長們的大力支持，且當初讀醫的目標就是為了改善家裡經濟，若遠赴美國，回台的機會想必不多，因此最後決定留在台灣，於中山醫院服務。

不斷自我挑戰，36歲成為全台第一個生殖醫學教授

在當住院醫師的日子也是過得很苦，月薪1500元，扣除房租，每個月只有1000過生活，餓肚子是家常便飯，但對比小時候，李茂盛直言：「這點苦我能忍。」結束住院醫師的訓練後，李茂盛不像其他同學開業賺錢，而是留在學校當教授、醫院開診，「因為我認為人生應該有更好的選擇」。

因緣際會下，他到台大做師資培養，當起研究醫師，研究的是內分泌相關，開始寫論文。接著又到美國賓州大學做生殖醫學的研究，開啟了他生殖醫學之路的重要步伐，「全世界第一個試管嬰兒是在1978年出生，我把這作為我的目標，總有一天我也要成為台灣試管嬰兒之最。」

果然，事實證明，李茂盛的人生沒有巔峰，只有不斷的創造高峰。他在美國受訓完，又到英國找獲得諾貝爾醫學獎、也是創造世界第一個試管嬰兒的愛德華博士（Robert Edwards）一起做研究。精進試管技術後返台，帶領團隊憑著一間只有3坪，又位在廁所旁的小小實驗室，終於在1987年誕生了全台第一個由本土團隊獨立完成的試管寶寶（台北榮總的第一例是由國外團隊支援），連當時一起到美國受訓的台大及長庚團隊都還沒成功，眾人都很好奇李茂盛是怎麼在如此拮据的環境下，進行研究？想必這與他刻苦耐勞的精神有很大的關聯。

李茂盛在試管的領域做得非常投入，成就也非凡，年僅36歲就得到教育部的認可，成為台灣首位生殖醫學的教授，後又成立專做人工生殖的茂盛醫院，但縱使開業，李茂盛的研究仍不停歇，不惜斥資千萬在院內設立研究中心及動物實驗室，引進國外最新的科技，甚至結合近幾年最夯的AI，提升懷孕率。「我認為一個醫生不能安然現狀，應該要持續學習、精進。我常說每一個病人都是我的老師，每一個解決不了的難題，都驅使我回到研究室找答案，再來治療他，讓我在生殖醫學的領域日益進步、強壯。」這樣的精神，使李茂盛縱然已經70多歲，仍堅持天天看診，現在的目標更放遠國際，即將在越南設立分院，他說：「我希望立足台灣、跨向世界。讓我們生殖醫學的技術能夠服務台灣人民，也能服務國際友人，這是我現在的目標。」

太太做後盾才能無後顧之憂往前衝，犧牲親子時光在所不惜

李茂盛之所以能如此義無反顧地往前衝，最感謝的還是太太，他坦言，這個家全是太太一人支撐起來。年輕時候的他，每天工作時間很長，除了門診以外，還要做研究、教學、寫論文，陪伴孩子的時間相對很少。兒子李俊逸同樣也是不孕症的名醫，從小因缺少父親的陪伴，也差點走偏。兒子對他說過：「我不要當像你一樣的爸爸，我要花更多時間陪伴孩子。」李茂盛說：「這是個不得不的選擇，我來自一個窮鄉僻壤的地方，如果不努力，我的下一代也會受到影響，所以陪孩子的時間相對很少。」

李茂盛回憶，兒子曾因高中聯考成績太差而險些被他趕出家門，坦言對兒女的期望很高，認為自己這麼辛苦，努力讓孩子過更好的生活、有更好的資源，兒子卻這麼不長進，很是失望。不過最後兒子仍當上婦產科醫師，女兒及女婿也在生殖醫學上耕耘，承襲李茂盛衣缽。或許對兒女來說，李茂盛是個常常缺席的爸爸，但相信他對家庭的付出，也都看在眼裡。

父母人窮心不窮，2身教影響深遠

李茂盛能夠有今天的成就，父母人窮心不窮的態度與身教有著很大的關鍵。

1.刻苦耐勞

一般家庭要養1個小孩都已經很辛苦，更何況是10個，父親給李茂盛最大的印象就是「刻苦耐勞」，從沒聽過父母喊過苦，遇到困難不畏縮，總是會想辦法解決、突破，李茂盛也是憑著這樣的精神，吃苦當吃補，他說：「我把所有阻礙當作老師，化作自己超越自己的力量。」

2.與人為善

李茂盛形容父親從來不與人為敵、不計較，都盡量說他人好話、樂於分享，即使家裡窮，也還會幫助比自己更窮的人。李茂盛也秉持著這樣的精神，認為自己有能力回饋社會，因此設立了基金會，每年發放獎助金，鼓勵年輕人寫論文、做研究。

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文章授權轉載自《未來Family》