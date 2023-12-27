好讀周報／省錢又環保！跨洋航運藉助風帆 可減50%燃料

文／陳韻涵輯

歐洲最大火箭「阿利安6型火箭」（Ariane 6）利用風能混合動力貨輪「Canopée」運送零件，該火箭預定2024年6月15日至7月31日之間發射。風力輔助貨輪再度揚帆，讓航運公司可利用免費能源加速航運轉型，降低油價浮動的影響。

Canopée專門為運輸載運歐洲最新、最大的太空火箭「阿利安6型火箭」零件設計建造，船身長121公尺，除了裝配兩具柴油引擎外，其風帆系統有4根高出主甲板約37公尺的桅杆，其獨特設計讓4張翼帆的總面積共1452平方公尺，如此巨大的風帆在風力條件絕佳之際，可為貨輪提供龐大推進力。

Canopée於波蘭建造，今年夏季裝帆，10月初在法國波爾多舉行命名與正式下水儀式，並於11月初完成第一趟跨大西洋航程。Canopée能夠以16.5節的速度運送5千公噸的貨物，將阿利安6型火箭的零件從法國本土運往法國在南美洲東北部的海外屬地「法屬圭亞那」裝配，啟動該火箭計畫的最後階段，Canopée預計每年將往來歐洲各港口與法屬圭亞那的帕里亞卡波港12趟，其中歐洲的港口包括德國不來梅港、荷蘭鹿特丹港、法國利哈佛港和波爾多港。

Canopée是風力與柴油動力混合船，其主要動力仍為兩具柴油引擎，卻讓未來的跨洋航運節能露出曙光。這些巨大無比的風帆被稱作「海洋之翼」（Oceanwings），因為它們完全展開時，看起來就像飛機的機翼，張帆航行可減少50%的燃料消耗。

Canopée的「海洋之翼」完全展開時，可減少50%的燃料消耗。（圖／歐新社）

Canopée母公司Alizés常務董事盧瓦約（Nils Joyeux）表示，「在絕佳的風力條件下，我們最多可以節省50%到60%的燃料，但在特定情況下，也可能只節省10%到15%。每趟航行預期達成平均節能30%的目標，但還需要經過幾年的營運才能驗證。」

歐洲太空總署（ESA）成員國為了因應商業火箭發射市場競爭日益激烈，2014年同意研發阿利安6型火箭，但其原定2020年誕生的計畫卻一再延宕。

ESA表示，阿利安6型火箭的一個測試模型在法屬圭亞那的庫魯太空中心，通過引擎長時間點燃的關鍵測試，讓受到熱切期待的阿利安6型火箭首次試射窗口，得以確定落在2024年6月15日至7月31日之間。

阿利安6型火箭首次發射將攜帶幾枚較小型衛星，其中兩枚來自美國太空總署，但由於這趟飛行仍屬於測試，因此不會攜帶「重大酬載」。

Canopée載運阿利安6型火箭的零件，前往法屬圭亞那。（圖／法新社）

●看目標／2050年 實現淨零排放 風能 愈來愈具競爭力

全球高達90%的貨物透過航運運輸，航運業約占全球溫室氣體排放量的3%。

今年稍早，聯合國負責監管航運的「國際海事組織」（IMO）修訂其氣候目標，計畫在2030年之前，讓溫室氣體的排放量比起2008年至少減量20%，並在2050年實現淨零排放。

如同「綠氨」等潔淨燃料，風產生的推進動能（簡稱風能）可能是實現IMO目標的重要資產。盧瓦約說：「我們完全相信，風能在未來幾年將變得愈來愈有競爭力。這並非航運業『脫碳』（decarbonize，減少含碳氣體排放）的絕佳解決方案，但它確實不容忽視。」

盧瓦約坦言，「10年前，當我們思忖在貨輪上再次揚帆時，那是一場豪賭。如今回首，許多航運企業都已經打算這麼做，這就是未來航運重要的一環。」

澳洲墨爾本大學資深講師德比克勒爾（Christiaan De Beukelaer）著有關於風帆貨輪復興的書籍《信風》（Trade Winds），他解釋，Canopée的柔軟「海洋之翼」由帆布製成，讓船員能夠從「艦橋」（bridge，船的指揮站）上調整帆在桅杆上的高度，更容易因應風速變化，增減風帆的迎風面積。

比克勒爾說，「海洋之翼的實驗性前身贏得2010年的美洲盃帆船賽。」賽後，船公司將賽艇改裝為遠洋貨輪。

國際風船協會（International Windship Association）致力在航運方面推廣風能推進力，該協會秘書長奧萊特（Gavin Allwright）表示，全球目前有31艘、超過400噸的風力輔助貨輪投入營運，另有20艘預計在今年底前下水航行。

奧萊特說，「我們花了12年才在2022年底裝配好23艘船，未來12個月左右可能再交付23艘」，時至2025年初可能達到100艘。

德比克勒爾表示，全球約有6萬艘大型商船，風力輔助船隻的影響仍如滄海一粟，但風能推進具備3大優勢，包括短期內減少使用化石燃料，加速轉型零排放燃料，並讓航運公司可仰賴免費能源，不受（原油）價格波動的影響。