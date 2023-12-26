好讀周報／耶誕卡藏謎題？英通訊總部下戰帖 千所中學瘋解密

文／陳韻涵輯

新聞故事：英國政府通訊總部（GCHQ）14日在官網公布2023年耶誕卡與謎題，邀請民眾共同解開當局隱藏的祝賀訊息。

GCHQ按往例發送耶誕卡給各地的國家安全工作夥伴，但要讀懂這張卡片並不容易，得先絞盡腦汁解開謎題。

2021年起，GCHQ把這張特務專屬的卡片改以11歲至18歲青少年為主要受眾設計，在節慶祝賀之餘推廣理工（STEM）教育。

今年由GCHQ首位女性部長安妮‧基斯特-巴特勒（Anne Keast-Butler）署名公布的耶誕卡包括7道謎題，考驗學生的數學、破解密碼與分析能力，再加碼一題深奧的數學挑戰題。

GCHQ每年發送耶誕卡給各地的國家安全工作夥伴，自2021年開始，卡片設計改為以青少年為對象。圖是今年的誕卡。（圖／GCHQ官網）

GCHQ形容，今年的謎題為歷年來「最具挑戰性」，今年吸引英國1000多所中學學生接下戰帖。

化名科林的GCHQ首席謎題專家解釋：「正如同GCHQ的工作，需要多種思維來解開卡片上的謎題，我們希望向年輕人展現，具備不同思維是一種天賦。」

此外，今年的耶誕卡在設計納入諸多歷史巧思，卡片中的黑白照片攝於1940年，這張照片在從事義大利海軍密碼解讀工作的破譯者瓊恩‧溫菲爾德（Joan Wingfield）家庭相簿中找到。

照片中的建築物為英格蘭布萊切利園（Bletchley Park），該處是GCHQ的戰時總部所在地。80多年前，一群科學家在布萊切利園破解了德國恩尼格瑪（Enigma）密碼；今年11月初，布萊切利園曾舉辦為期兩天的「英國人工智慧安全峰會」。

基斯特-巴特勒表示：「今年的耶誕卡展現GCHQ在布萊切利園的歷史，提醒人們這個歷史悠久的地方在我們戰爭期間發揮的重要作用，同時也是今年人工智慧安全峰會的舉辦場地。打從一開始，謎題就是GCHQ的任務核心。解謎技能代表我們在密碼學和加密領域的歷史根源，且對維護國家安全的現代使命依然重要。」