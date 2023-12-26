快訊

周典論收押 趙少康：威脅郭台銘「你給我小心，不要跳出來支持侯康」

媽媽遺物藏「尋寶圖字條」 CNN主播庫柏找回弄丟的寶藏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好讀周報／耶誕卡藏謎題？英通訊總部下戰帖 千所中學瘋解密

聯合報／ 好讀周報
GCHQ每年發送耶誕卡給各地的國家安全工作夥伴，自2021年開始，卡片設計改為以青少年為對象。圖為2021年的耶誕卡。（圖／GCHQ官網）
GCHQ每年發送耶誕卡給各地的國家安全工作夥伴，自2021年開始，卡片設計改為以青少年為對象。圖為2021年的耶誕卡。（圖／GCHQ官網）

文／陳韻涵輯

新聞故事：英國政府通訊總部（GCHQ）14日在官網公布2023年耶誕卡與謎題，邀請民眾共同解開當局隱藏的祝賀訊息。

GCHQ按往例發送耶誕卡給各地的國家安全工作夥伴，但要讀懂這張卡片並不容易，得先絞盡腦汁解開謎題。

2021年起，GCHQ把這張特務專屬的卡片改以11歲至18歲青少年為主要受眾設計，在節慶祝賀之餘推廣理工（STEM）教育。

今年由GCHQ首位女性部長安妮‧基斯特-巴特勒（Anne Keast-Butler）署名公布的耶誕卡包括7道謎題，考驗學生的數學、破解密碼與分析能力，再加碼一題深奧的數學挑戰題。

GCHQ每年發送耶誕卡給各地的國家安全工作夥伴，自2021年開始，卡片設計改為以青少年為對象。圖是今年的誕卡。（圖／GCHQ官網）
GCHQ每年發送耶誕卡給各地的國家安全工作夥伴，自2021年開始，卡片設計改為以青少年為對象。圖是今年的誕卡。（圖／GCHQ官網）

GCHQ形容，今年的謎題為歷年來「最具挑戰性」，今年吸引英國1000多所中學學生接下戰帖。

化名科林的GCHQ首席謎題專家解釋：「正如同GCHQ的工作，需要多種思維來解開卡片上的謎題，我們希望向年輕人展現，具備不同思維是一種天賦。」

此外，今年的耶誕卡在設計納入諸多歷史巧思，卡片中的黑白照片攝於1940年，這張照片在從事義大利海軍密碼解讀工作的破譯者瓊恩‧溫菲爾德（Joan Wingfield）家庭相簿中找到。

照片中的建築物為英格蘭布萊切利園（Bletchley Park），該處是GCHQ的戰時總部所在地。80多年前，一群科學家在布萊切利園破解了德國恩尼格瑪（Enigma）密碼；今年11月初，布萊切利園曾舉辦為期兩天的「英國人工智慧安全峰會」。

基斯特-巴特勒表示：「今年的耶誕卡展現GCHQ在布萊切利園的歷史，提醒人們這個歷史悠久的地方在我們戰爭期間發揮的重要作用，同時也是今年人工智慧安全峰會的舉辦場地。打從一開始，謎題就是GCHQ的任務核心。解謎技能代表我們在密碼學和加密領域的歷史根源，且對維護國家安全的現代使命依然重要。」

密碼 英國 聖誕節 好讀周報

延伸閱讀

好讀周報／湄公河衰亡中 威脅數百萬人生計

好讀周報／「進化版」臭蟲難根絕 除蟲成本過高

好讀周報／解決塑膠垃圾危機？ 這細菌靠塑膠成長

好讀周報／泰勒絲創紀錄 藝人中首位單獨獲選《時代》年度風雲人物

相關新聞

好讀周報／耶誕卡藏謎題？英通訊總部下戰帖 千所中學瘋解密

英國政府通訊總部（GCHQ）14日在官網公布2023年耶誕卡與謎題，邀請民眾共同解開當局隱藏的祝賀訊息。

紐時賞析／全球戰爭、天災四起 聯合國反降明年募款目標

The United Nations has cut its appeal for humanitarian aid i...

閱讀數學／你知道是誰在說謊嗎？

有4名竊盜嫌疑犯，其中1人是竊賊。4名嫌疑犯各自發言，要不是說實話，就是全程都在說謊。請速速換上偵探的大衣，根據他們的回答，推理出結果...

國際小學堂／若金援中斷 烏政府運作恐崩潰

美國共和黨人阻攔追加援烏經費，抗俄近兩年的烏克蘭面臨財政危機。基輔已經把所有稅收用於國防，但除了接收大量軍援，烏國也仰賴...

國際小學堂／美兩黨相爭 援烏法案淪人質

美國總統拜登力推包含約六一○億美元（約新台幣一點九兆元）援烏經費的包裹法案，卻在國會受共和黨攔阻。英國廣播公司（ＢＢＣ）...

國中國文／淺談儒家經典作品《論語》、《孟子》

孔丘，字仲尼，春秋魯人。生有聖德，學無常師，相傳曾問禮於老聃，學樂於萇弘，學琴於師襄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。