國際小學堂／美兩黨相爭 援烏法案淪人質

美國總統拜登力推包含約六一○億美元（約新台幣一點九兆元）援烏經費的包裹法案，卻在國會受共和黨攔阻。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，反對該案的共和黨人可分兩類，一派支持援烏，但企圖以此當籌碼換取拜登在美墨邊境、移民政策轉硬；另一派則較強硬，認為援烏不符美國利益，似乎受到多次質疑援烏的前總統川普影響。

挾持政策奏效 拜登被迫讓步

援助烏克蘭 製表／羅方妤 不同於部分議員是基於意識形態阻擋援烏，聯邦參院共和黨領袖麥康諾、參議員葛蘭姆等人實際上依然支持援烏，而他們阻攔援烏經費的原因是希望藉以達到其他政策目標。白宮國家安全會議發言人柯比本月稍早曾指稱，一小群共和黨議員欲挾持對烏外援為「人質」，換取「極端」的邊境政策。

此派共和黨議員的主要目標包括美墨邊境維安、應對移民和尋求庇護者的措施要更強硬。例如麥康諾曾向紐約時報表示，自己對於外援包裹的支持並不下於民主黨人，且認為外援極為重要，美國將會做到，卻也同時說把援烏和移民政策爭論綁在一起討論，應非不合理的做法。

這類議員屢次表明願意和民主黨人協商，並和拜登合作以期取得可接受的讓步成果。拜登已表態願意「做得更多」，為國會推進該項支出法案鋪路。曾指控俄軍入侵烏國之舉「野蠻」的共和黨參議員葛蘭姆就表示，樂見拜登前述說法。

美國凱斯西儲大學政治學教授比希勒說，這類共和黨人採取立法上的「劫持人質」策略以達目標，此做法可追溯至前總統歐巴馬任內。比希勒說，一大部分共和黨人士已決意但凡任何政府部門受民主黨掌控，就要盡量把握可用來要脅的「人質」，這即是當前的狀況。

從墨西哥入境美國的尋求庇護者。（美聯社）

強硬派轟 「把美國放在最後」

相較下，部分更強硬派的共和黨議員，原則上並不認同援烏，主張這是被誤導的錯誤政策。抱持此立場的議員屬於共和黨黨內的堅定右派，人數雖少卻勇於發聲，包括眾議員蓋茨、喬登、葛林等人。葛林曾稱援助烏國形同「把美國放在最後」，也意味漠視本國民眾面臨的問題。

ＢＢＣ指出，共和黨這派傾向「孤立主義」的成員愈來愈多，似乎是受川普啟發。川普欲與拜登角逐下任總統，至今多次質疑援烏並拒絕承諾會支持基輔，還聲稱若他當總統，可在廿四小時內調停俄烏戰爭。七月時，川普也曾呼籲國會阻攔對烏援助，以利施壓司法部等調查單位找出拜登家族疑似不法的證據。

美國康乃爾大學美國研究教授阿特秀勒指出，川普反對一切拜登所支持、以及對拜登執政有助益的事物。他並認為，雖然這派強硬派共和黨議員不多，無力光憑他們自己阻擋立法，但至少在當下，他們發揮不成比例的影響力，對結果產生影響。

民調顯示，美國選民對於烏克蘭的支持也正在流失，尤其是支持共和黨的民眾。一份十一月的蓋洛普民調顯示，有六成二的共和黨選民認為美國對烏克蘭的援助過多，反觀在六月，僅有五成抱持該看法。

美國聯邦眾議員蓋茨屬於共和黨內的強硬右派，希望以阻攔援烏方案換取拜登政府在美墨邊境政策上做出讓步。（法新社）

六成四選民 不滿意拜登邊境政策

其他民調則顯示，共和黨支持者明顯較傾向認為美墨邊境是美國最重要的議題之一，且兩黨選民都關注邊境問題。美國康州奎尼匹克大學近期民調顯示，有六成四選民不滿意拜登的邊境政策；若單看共和黨選民，不滿意者更高達九成五。

共和黨議員雖未援引相關民意動向當作阻攔援烏經費的理由，但結合前述兩個議題可能可以給予共和黨人很大的政治動力。阿特秀勒指出，將援烏問題和移民危機結合討論，對共和黨來說頗具政治優點，主因是他們認為這是該黨最有力的政治武器，且時逢公眾對援烏的支持衰退，此舉並不會有副作用。

美國聯邦參議員葛蘭姆（中）等共和黨人本月初阻攔推進援烏方案。（美聯社）

拜登上任後，超過五百萬人非法入境美國。過去幾年，抵達美墨邊境向美國申請庇護人數暴增，不論是否有申請資格，共和黨因此要求移民制度大幅改革。

拜登政府坦承許多申請庇護移民其實不符資格，二○一四年至一九年，在美墨邊境遭查緝的無證移民有八成三因不想被遞解出境而以遭受迫害為由申請庇護，但只有一成五申請案獲移民法院批准。共和黨陣營主張，初步資格審查應更加嚴格，對移民拘留、驅逐也要訂更積極的政策。移民倡議人士則說，美國法律允許任何入境者申請庇護，限縮不合法也不道德。