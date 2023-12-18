台大醫正取第二名賈子謙的3C學習法：玩電動對我來說是社交 回家就不玩

在兩個月的暑假裡先把學測範圍，也就是每科的一到四冊全部念完一遍，「因為沒有補習，補充教材不夠，先買一堆複習講義回來寫，之後上網下載各種考古題跟模擬考題，直接在iPad上寫，這樣資料存檔很清楚，也不用把一堆書帶來帶去。

建中學霸的3C讀書法，讓手機和平板的誘惑阻力變升學助力！

是的你沒看錯，家長們最煩惱頭大的3C也可以幫助小孩考上台大醫喔。

我在臉書上認識了建中英文老師曹靖儀，台大外文系畢業的曹老師極用心教學，會注意到每個學生特別的地方，學測放榜後跟我聊到，「有個學生今年台大醫正取二，他是我遇到第一個使用3C產品來幫助自己做非常有效學習的人。」

我一聽這一定要訪問的啊，馬上跟老師要了LINE，那天就跟賈子謙約在中正紀念堂的春水堂見面。

子謙的爸爸是大學教授，媽媽是國小老師，但不知是不是看過太多學生，領悟強扭的瓜不甜道理，所以從沒逼迫子謙跟他哥哥念書，也沒要求他們補習。

「我小時候有跟外師學英文，然後台大醫一階過了之後有去補二階的科目，除了這些沒有補其他的，主要是我的原因，覺得自己念比較容易理解。」

從小學到國中永遠全班第一，但這同時他大班開始學鋼琴，小學二年級開始學小提琴，高中進了建中弦樂社，「發現居然缺長笛手，於是我又跑去學長笛。」高二不但當上社長，還自組五人室內樂團，常去醫院、老人院、偏鄉演奏。

「天吶這麼忙，你什麼時間念書？」

「高一、高二放學要練團三個小時，回到家吃飯洗澡後，大概只能再念兩個小時。不過從要參加社團開始，我就在心裡跟自己約定，一定要維持在校排或類排的前三十才行。」

「如何能做到呢？兩個小時不算多耶。」

「可能參加社團跟好好念書都是自己的選擇，所以會有自律的意識，上課跟念書時專注力很夠。」

高二下大概五、六月時，因為疫情開始在家上網課，「覺得在電腦上寫考卷有點麻煩，剛好看到Youtube上有人介紹使用iPad Pro加上Apple pencil可以直接寫在上面，就拿給我爸看，他同意幫我出一半，買到之後又加貼一層觸感較粗糙的膜，這樣寫起來就很順了。」

高二下卸任社長後，他先畫好一大張計畫表，「也是看我爸的例子，他說以前做研究非常認真，但因為沒有明確的規畫，走了很多冤枉路，我記取這個教訓，覺得規畫是很重要的事。」

在計畫表裡他擬定在兩個月的暑假裡先把學測範圍，也就是每科的一到四冊全部念完一遍，「因為沒有補習，補充教材不夠，先買一堆複習講義回來寫，之後上網下載各種考古題跟模擬考題，直接在iPad上寫，這樣資料存檔很清楚，也不用把一堆書帶來帶去。」

「這上面也可以計算嗎？」我歎為觀止地看他的iPad。

「可以，我都直接在上面計算，再也不用買一堆計算紙了。」

「那這樣寫了多少考卷。」

「大概有一百多張。」

子謙強調「不斷寫題、一直寫題」的重要，「寫題才知道哪裡不會，一直寫才能維持手感跟速度。」

像這次數A題目超難，他卻沒有太大感覺，「因為寫過太多題目，解題很快，之前寫模擬考卷大概都在規定時間的一半就寫完，還可以檢查兩三遍，但學測時發現怎麼只夠時間檢查一遍，可能這張算難，不過我考完本來以為可以一百分，後來是多選錯了一個，所以九十八分。」

如何抵抗打電動跟看手機的誘惑

我趕緊請教他如何抵抗打電動跟看手機的誘惑。

「喔，」小帥哥笑了，「打電動我其實還好，打電動對我來說是社交，同學約我就打幾場，回家不會再拿起來打，至於手機我是使用iPhone內建的App Limits，設定每種App一天只能使用多少分鐘，密碼只有我媽媽知道，如果還有需要用的地方，回家再請她解除。」

「我看有人是用『番茄』來計時。」

「我本來也有用，但後來就不用了。」

「為什麼？」還以為學霸也會有鬆懈的時候，但我錯了。

「因為我就一直念下去，不想休息。」

「天吶，那沒有社團後，你一天念多久的書啊？」

「一開始是十幾個小時，但那維持不久，之後差不多就固定一天八小時左右。」「那高三之後呢？你是跟學校進度還是自己的進度？」

「我高三上還是有顧學校功課，因為面談還是會看在校成績，至於學測的部分我就跟著模擬考，考到哪複習到哪。」

他說準備學測的過程實在很痛苦，「我有想過，如果現在再把我丟回去那段時間，不知道能不能熬過去，想想那樣拚命的自己真是不可思議。」

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文章授權轉載自《未來Family》