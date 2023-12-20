好讀周報／泰勒絲創紀錄 藝人中首位單獨獲選《時代》年度風雲人物

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國流行樂天后泰勒絲6日榮膺《時代》雜誌年度風雲人物，成為該雜誌評選年度風雲人物96年來，首位單獨獲選的藝人。泰勒絲今年締造多項里程碑，活絡巡演協辦城市的經濟，明年可能再賺10億美元。

《時代》雜誌總編輯賈可布斯說：「泰勒絲找到跨界的方式，成為光源。當今世上無人能像她這樣，感動這麼多人。泰勒絲2023年的成就難以衡量，她繪製自己的旅程，與全世界分享成果：她承諾會實現夢想、情感跟人們的經歷，特別是那些被忽視、低估的女性」。

泰勒絲的《時代巡迴演唱會》門票秒殺，促進協辦城市的經濟成長，並推出同名演唱會電影，全球預售票房銷售突破2.5億美元，成為史上最熱賣的演唱會電影。《時代巡演》預定舉辦145場，將持續到明年12月8日才會在加拿大溫哥華告一段落。表演藝術雜誌Pollstar月初公布今年全球演唱會排行榜，泰勒絲目前60場巡演已賣出435萬張門票，收益達10.4億美元，是全球第一個突破10億美元大關的巡演。泰勒絲每場演唱會收益達1300萬美元，初估巡演總收入上看19億美元。

泰勒絲10多歲起用吉他創作鄉村歌曲，她任職金融業的父親特地轉職到「鄉村音樂之都」田納西州納許維爾，讓她有機會進入音樂產業。泰勒絲以鄉村歌曲贏得主流聽眾青睞後，第5張錄音室專輯《1989》轉向流行樂風格。串流音樂平台Spotify與Apple Music均表示，泰勒絲是平台上今年歌曲作品全球收聽次數最多的歌手。

泰勒絲愛貓眾所皆知，她開玩笑說，獲選年度風雲人物後的第一個想法，就是帶貓到拍攝現場。泰勒絲在社群媒體上寫道，「時代雜誌說：我們想提名你為年度風雲人物。我問：可以帶貓去嗎？」

《時代》封面攝影師范‧拉姆斯韋爾德表示，這張照片的拍攝靈感來自1978年出版的《豹人》一書。范‧拉姆斯韋爾德形容泰勒絲的「表情與外型具備懷舊好萊塢的魅力，但她的氣場強大，她把班傑明扛上肩的方式，有點類似『我肩負所有人』的模樣」。

泰勒絲2019年拍攝音樂錄影帶《我！》時，在片場結識並領養「布偶貓」班傑明，牠是泰勒絲的3隻貓中最年幼的一隻，因此以身體年齡逆轉人生的電影《班傑明的奇幻旅程》主角命名。

社群媒體「X平台」使用者寫道，想知道工作人員用掉多少滾筒式黏塵紙，保持泰勒絲黑色緊身衣褲乾淨無貓毛。