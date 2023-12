113學測英文科／各大題型瀏覽、作答技巧全解析 作文高分不用艱深單字

自108課綱開始的學測英文考科出題內容靈活,整體單字難度較以往提升不少,強調能掌握文章脈絡和理解文章內容的能力。在這裡整理學測考試的重點方向和一些作答技巧,提供考生在考前做最後的衝刺練習!

基礎5000單字,精熟5001~6000單字+6001~7000高頻單字

*自110學測(舊制學測最後一屆)開始,英文要達頂標~滿級分務必精熟到6000範圍單字(Level 5)和7000(Level 6)範圍中常見高頻單字。

*除持續翻閱單字書外,針對學測考題和平時演練的模考卷中常出現的單字做整理複習,這會很有助益,因為這些單字都屬6000~7000的高頻單字。

單字、片語(含介系詞)要熟練,轉折語、連接詞和文法(句子結構)

綜合測驗就是單字(片語)+文法句型+文章理解(前、後句語意連貫)的綜合考題

單字:基礎5000單字,精熟5001~6000單字~7000內高頻單字。

片語:近幾年來片語常在綜合測驗中出現,要複習好各版本1到6冊片語和背熟模考和歷屆學測中出現過的片語。

轉折語:熟記副詞轉折語(因此therefore / accordingly…、然而 however / on the other hand…、同時 meantime / simultaneously…等),並了解各個轉折語的用法。

連接詞:記熟帶領各子句的連接詞。

副詞子句:『雖然、儘管』的連接詞~although、though、while、despite the fact that,『隨著』連接詞as,『無論』連接詞no matter、whether… 等。

形容詞子句:關係詞 who、which、where…等。

名詞子句:that、what、whether、whatever… 等。

介系詞:尤以副詞片語的各介系詞為重要。

副詞片語:『儘管、雖然』介系詞是despite和in spite of… 等,『因為、由於』介系詞是due to、owing to…等,『隨著』介系詞with。

(A) For 為了 (B) Besides 除…之外 (C) Despite 雖然、僅管 (D) Concerning 有關

文法:除了課本句型要熟悉外,要複習分詞構句和分詞的用法,句子結構考題上常出現要選動詞或分詞的題目。

18是句子結構考題,前面with the absence of gravity in the outer space 是副詞片語,後面shifting toward the upper body and the head是分詞構句,所以中間紅色句子為主要子句:our body fluids是主詞,空格裡為動詞,而整句是現在式,所以選擇 (A) redistribute。

(A) redistribute (B) redistributed (C) redistributing (D) being redistributed

精準判斷文章空格和選項的詞性,配合前後語意作答

讀文章時 {判斷空格詞性+對照選項單字的詞性} 🡪 {挑出符合詞性的選項單字} 🡪 {根據整句話或是上、下文(句)語意,選出適當語意的選項單字填入}。

另外,注意動詞時態、名詞單複數以及句子的結構等細節,互相配合選擇以便此大題零失分。

(C) alert (D) combat (G) even (I) pass through (J) reach for

邊讀文章邊看選項,觀前顧後語意連貫,配合文章組織架構

在應對篇章結構時,首先,閱讀文章的同時整理大綱,並且逐項仔細閱讀選項句子,挑選符合各大段主旨或是各段大意的句子,搭配前、後文(句)語意填入。 接著,留心文章中前後句子和選項句子之間的相互關係,看是否存在因果、時序、比較、對比等各種關係。最後,也要特別注意選項句子中出現的轉折語、人稱代名詞、指示代名詞(單複數)、所有格、不定冠詞和定冠詞、指示形容詞,以及反覆出現的字詞,這些都是考生在做選擇時可依循的判斷依據。

第二段的段落大意:聯覺的證實。

31. 除了段落大意(聯覺的證實)外,可以從 In the early 1990s, however, scientists noticed that synesthetic colors do not change over time. 『然而,在90年代初期,科學家注意到(過去式)聯覺不會隨著時間改變』這句話回推上句話的結果是選擇 (C)有聯覺的人過去往往被指控在捏造聯覺經驗。

32. 從… synesthetic people would persistently give the same answer even if tested months or years apart.『即使相隔多個月或是多年在做測試,有聯覺的人持續給予相同的答案』,根據這句話可以確定下句是要選擇 (A)這樣的一致性可以作為聯覺真實性的證明。