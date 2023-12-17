113學測英文科／各大題型瀏覽、作答技巧全解析 作文高分不用艱深單字

自108課綱開始的學測英文考科出題內容靈活，整體單字難度較以往提升不少，強調能掌握文章脈絡和理解文章內容的能力。在這裡整理學測考試的重點方向和一些作答技巧，提供考生在考前做最後的衝刺練習！

第壹部分、選擇題

一、詞彙

基礎5000單字，精熟5001～6000單字＋6001～7000高頻單字

＊自110學測（舊制學測最後一屆）開始，英文要達頂標～滿級分務必精熟到6000範圍單字（Level 5）和7000（Level 6）範圍中常見高頻單字。

＊除持續翻閱單字書外，針對學測考題和平時演練的模考卷中常出現的單字做整理複習，這會很有助益，因為這些單字都屬6000～7000的高頻單字。

以112學年度學測為例： 答案：(D) sincerity『誠意、真誠』，這題題目語意好理解，屬簡單的題目，但是重點在選項單字，(A)～(D)選項單字都是出自Level 5～6 的單字範圍。

以110學年度學測為例： 答案：(B) flourishing『興盛、繁榮』，這題除了(C)選項單字是出自基礎4000單字外，其他都是出自Level 5～6 的單字範圍。

二、綜合測驗

單字、片語（含介系詞）要熟練，轉折語、連接詞和文法（句子結構）

綜合測驗就是單字（片語）＋文法句型＋文章理解（前、後句語意連貫）的綜合考題

單字：基礎5000單字，精熟5001～6000單字～7000內高頻單字。

片語：近幾年來片語常在綜合測驗中出現，要複習好各版本1到6冊片語和背熟模考和歷屆學測中出現過的片語。

轉折語：熟記副詞轉折語（因此therefore / accordingly…、然而 however / on the other hand…、同時 meantime / simultaneously…等），並了解各個轉折語的用法。

連接詞：記熟帶領各子句的連接詞。

副詞子句：『雖然、儘管』的連接詞～although、though、while、despite the fact that，『隨著』連接詞as，『無論』連接詞no matter、whether… 等。

形容詞子句：關係詞 who、which、where…等。

名詞子句：that、what、whether、whatever… 等。

介系詞：尤以副詞片語的各介系詞為重要。

副詞片語：『儘管、雖然』介系詞是despite和in spite of… 等，『因為、由於』介系詞是due to、owing to…等，『隨著』介系詞with。

以112學年度學測～綜合測驗第15題為例： (A) For 為了 (B) Besides 除…之外 (C) Despite 雖然、僅管 (D) Concerning 有關 15是考副詞片語的『介系詞』，前面紅色匡出的關鍵字為數十年的研究，主要子句紅色匡出的關鍵字是沒有共識，所以要選的是 (C) Despite：儘管有數十年的研究，但是依舊沒有共識。

文法：除了課本句型要熟悉外，要複習分詞構句和分詞的用法，句子結構考題上常出現要選動詞或分詞的題目。

以112學年度學測～綜合測驗第18題為例： (A) redistribute (B) redistributed (C) redistributing (D) being redistributed 18是句子結構考題，前面with the absence of gravity in the outer space 是副詞片語，後面shifting toward the upper body and the head是分詞構句，所以中間紅色句子為主要子句：our body fluids是主詞，空格裡為動詞，而整句是現在式，所以選擇 (A) redistribute。

三、文意選填

精準判斷文章空格和選項的詞性，配合前後語意作答

讀文章時 {判斷空格詞性＋對照選項單字的詞性} 🡪 {挑出符合詞性的選項單字} 🡪 {根據整句話或是上、下文（句）語意，選出適當語意的選項單字填入}。

另外，注意動詞時態、名詞單複數以及句子的結構等細節，互相配合選擇以便此大題零失分。

以112學年度學測題目21、23、28題為例： 以文章中空格都是原形動詞：21、23、28題來討論，配合選項相同詞性原形動詞： (C) alert (D) combat (G) even (I) pass through (J) reach for 21. 水是我們可以取得的最健康的飲料嗎？答案是 (J) reach for 取得 23. 根據上下文，只喝白開水來補充我們流失的水分意味著身體會有太多的水且鹽分不足。為了平衡，身體會藉由產生尿液來排除過多的水分。答案是 (G) even 使平均，平衡 28. 根據文章前後文，不要等到身體告訴你你渴了，因為在你身體裡已經有重大的變化，它才讓你的意識有警覺要補水。(C) alert 向…發出警報

四、篇章結構

邊讀文章邊看選項，觀前顧後語意連貫，配合文章組織架構

在應對篇章結構時，首先，閱讀文章的同時整理大綱，並且逐項仔細閱讀選項句子，挑選符合各大段主旨或是各段大意的句子，搭配前、後文（句）語意填入。 接著，留心文章中前後句子和選項句子之間的相互關係，看是否存在因果、時序、比較、對比等各種關係。最後，也要特別注意選項句子中出現的轉折語、人稱代名詞、指示代名詞（單複數）、所有格、不定冠詞和定冠詞、指示形容詞，以及反覆出現的字詞，這些都是考生在做選擇時可依循的判斷依據。

以112學年度學測題目31、32題為例： 第二段的段落大意：聯覺的證實。 31. 除了段落大意（聯覺的證實）外，可以從 In the early 1990s, however, scientists noticed that synesthetic colors do not change over time. 『然而，在90年代初期，科學家注意到(過去式）聯覺不會隨著時間改變』這句話回推上句話的結果是選擇 (C)有聯覺的人過去往往被指控在捏造聯覺經驗。 32. 從… synesthetic people would persistently give the same answer even if tested months or years apart.『即使相隔多個月或是多年在做測試，有聯覺的人持續給予相同的答案』，根據這句話可以確定下句是要選擇 (A)這樣的一致性可以作為聯覺真實性的證明。

五、閱讀測驗

鎖定段落主旨，整理段落大意，留意關鍵細節

閱讀題材廣泛，有文化、語言、藝術、科技、生物、天文、環境等多元的主題，考生們應該多練習主題式閱讀，同時針對主題文章做領域詞彙整理並熟練各詞彙以因應閱讀題目取材的多元性。

考題形式：

(1) 考文章主旨：建議先閱讀文章主旨考題的四個選項，這四個選項扮演導讀功能，不僅可以幫助閱讀文章（Skim）時能馬上進入狀況，而且可幫助在閱讀過程中迅速掌握各段落主旨（Topic Sentence）和快速整理出段落大意（Summarize），可以輕鬆在文章主旨的考題上得分，並且可以提升作答其他各題的速度和準確性。

(2) 考事實和問細節：看文章要記得掃描文中關鍵字（Scan），像是專有名詞、年代時間、副詞子句（因果、時間、條件… 等關係）、轉折語等，再配合整理出的段落大意（Summarize），可以很快找到題目問細節、事實… 等在文章中的出處並可以迅速且正確地作答。

(3) 做推論（文章出處、筆者的態度…）：這時要依據文章做合理並有邏輯的推論選擇。

第貳部分、混合題

掌握全文組織、理解文意脈絡、擷取重要資訊

混合題是要求考生根據閱讀文章內容回答各種類型的問題，包括選擇題、填充題、表格整理和回答問題等。在這些題型中，掌握文章的組織結構是關鍵所在。

選擇作答：如同第壹部分第五大題閱讀題的作答方式一樣。

填充、表格整理作答：找尋到相對應的資訊填入答案，對於文章段落的組織架構清楚明確，能填寫出相對應的主題或是細節。

回答問題作答：針對問題找出段落出處和段落中正確的句子做答。

第參部分、非選擇題

翻譯題和作文：基礎5000單中重要、高頻的單字要拼寫得出來，並熟練句型翻譯

單字：翻譯常考時事，考生除了基礎和高頻單字複習外，也要注意這六個月的重要時事相關的英文單字（像是戰爭、種族議題、兩性平權、科技、環境保護、社會問題…等）。

句型：句型一定要精熟。在翻譯這部分多複習模擬考的翻譯題是有幫助的。

作文

作文題型包含書信寫作、看圖寫作（單圖、連環圖）、圖表寫作、主題式寫作。作文多要求兩段，針對各段要求寫作，切記不要離題，文章要有組織結構，絕對不能雜亂無章。在寫作時，記得運用句型來寫出自己的想法，文法部份不要有誤，在單字部份，用字精準就可以，不要刻意使用艱深單字。

最後一個月的時間裡，考生一定要練習近幾年的歷屆學測題和歷屆指考題，持續加強單字、片語的熟練，也要複習自己錯的題目以澄清觀念再加深印象，並且利用不斷地練習再加強提升作答速度。

最後祝各位考生～考試順利～