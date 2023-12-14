我與素養的距離／從季辛吉認識1970年代中美破冰的關鍵事件

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

美國前國務卿季辛吉在2023年11月29日過世，享壽100歲，他主導多年的美國外交政策，在美國外交史上舉足輕重，有美國「外交教父」之稱。他曾為尼克森總統訪中鋪路，是1970年代中美破冰的重要推手。而你知道當時中美外交關係緩解的關鍵事件是跟一顆小白球有關嗎？現在就讓力宇教育的馮敬之老師來告訴你1970年代中美外交關係跟乒乓球外交的始末吧！