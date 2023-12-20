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113學測整理包／多校系個申參採科目下修 必考重點、考場規則一次看

聯合新聞網／ udn文教
113學年新型學測將於明（2024）年登場，圖為高中生示意圖。記者林伯東／攝影
113學年新型學測將於明（2024）年登場，圖為高中生示意圖。記者林伯東／攝影

113學年新型學測將於明（2024）年1月20（六）、21（日）、22（一）日共三天舉行，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。受少子化影響，不少大學校系在繁星推薦、個人申請管道調整參採113年學測科目，考生可先行查詢預做考前重點準備。

若和去年數據比較，112學年申請入學參採4科的校系共582個，113學年則減為532個；參採三科的校系則從885個，略減至853個。而112學年申請入學參採二科的校系共542個，113學年則略增至549個；僅參採一科的校系則從217個，增至270個，其中又以僅參採「國文」一科的校系最多。

》》「繁星推薦」招生校系參採學測科目這裡查

》》「申請入學」招生校系參採學測科目這裡查

此次考試若攜帶寵物、昆蟲入場，將有罰則，考生要注意勿違反規定；另外，新型學測採卷卡合一，考生須於「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，違者將扣減其該節成績1級分。

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113學測測驗時程。圖／翻攝自大考中心簡章
113學測測驗時程。圖／翻攝自大考中心簡章

113學測測驗範圍。圖／翻攝自大考中心簡章
113學測測驗範圍。圖／翻攝自大考中心簡章


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自然時事整理圖表全看懂 全球變遷、跨域整合考題趨勢解析

 


國文、國寫、英文、數學、社會、自然歷屆試題


【大學入學考試中心】

圖／翻攝自大考中心簡章
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113學測 學測

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