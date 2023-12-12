奶爸小史曾經歧視過自己 現在能很驕傲地說：我是爸爸 我全職在家帶小孩

相較傳統的威權形象，越來越多新一代的爸爸願意花時間與家人相處，投入育兒，而政府也積極鼓勵父親休育嬰假，回家讓孩子享受爸爸全心全意的陪伴。六年前，小史在大女兒出生時，毅然決然離開職場，專心在家帶小孩，成為全職奶爸，讓太太可以安心工作。

因為不符合社會期待，曾讓小史一度感到很自卑，害怕外人質疑的目光而只敢在周末帶小孩出門。但日子一久，他帶孩子也越來越有心得，從一打一、一打二，到現在已經是可以一打三的三寶爸，還創立粉專「第一次當奶爸就上手」，教媽媽們如何把豬隊友打造成神隊友，也透過經驗分享來增加爸爸們的信心。事實證明，男人也可以把小孩帶得很好。

「為什麼一定要照著社會期待走？」辭職在家帶小孩是人生第二次叛逆

小史的父親是一名職業軍人，又是學校教官，對他與弟弟管教嚴格，認為好好念書才能出人頭地，這也是多數父母對孩子的期望。小史即使自己有運動及美術天分，都因為父親的反對而放棄，依循期望走傳統的升學體制，但在考大學選科系時，他有了人生中第一次的叛逆。

「第一次高中聯考，分數可以上銘傳中文系，但爸爸說中文系沒出路，要我重考，隔年我的分數進步了足足100多分，當時台大、政大所有的文科科系都能上，爸爸卻要我唸商學院，所有科目中我最討厭的就是數學，那一刻才突然意識到，我爸根本不在乎我喜歡什麼，也不想理解我，他只是為了他自己。」小史趁著爸爸出門散步，把一張志願卡燒到只留印「志願卡」字樣，丟在鍋子裡後，便離家出走，雖然後來被罵到臭頭，但爸爸最終還是妥協讓他填喜歡的志願，讀政大廣電系。

經過那次反抗，小史開始深思：「那些多數人認為理所當然的事情，卻沒人在乎『你』是不是也這樣想，為什麼都是女人要負起顧小孩的責任？男人就必須賺錢養家？」在生了大女兒開開後，小史毅然決然辭職，在家當起全職奶爸，「這是我人生的第二次叛逆」小史這麼說著。

照片提供：小史

當奶爸也不敢斷了收入，從自卑到全心接納自己

很多人都會問：「可以全職在家帶小孩，是不是太太很會賺？」但小史跟太太兩人其實是AA制，房貸、家裡開銷都一人一半。小史大學畢業後，從事紀錄片製作，從企劃、寫劇本、執行、攝影、剪接、導演可以一條龍完成，所以在做全職爸爸期間，仍有承接案子回家做，至今六年不間斷。

一邊顧小孩、一邊工作著實不易，尤其女兒剛出生，生理需求非常多，小史形容那段時間像在打游擊戰，只能趁孩子睡著，犧牲自己的睡眠連夜趕工，過得非常艱辛，「剛成為全職爸爸時連我都歧視自己，覺得一個男人在家帶小孩很丟臉，所以就算很辛苦也還是堅持接案，只為了證明自己還有在賺錢，我可以養家、不用靠太太養，而不是沒有經濟能力的人。」

自卑的心理不僅於此，小史透露以前平日都不敢帶孩子出門，因為只要出門，就免不了被行注目禮，被各種問題襲擊，如：「你請無薪假帶小孩嗎？」，或是對家庭金流感到好奇：「你老婆是做什麼的？」、「你們的房子是自己買的還是租的？」；或質疑他帶小孩的能力：「小朋友穿太少了吧？你平常都給小孩吃什麼？」，甚至有人以為小史是因為生病，無法工作才被迫在家顧孩子。

不過，隨著帶孩子越來越上手，從一打一到現在一打三，小史已經可以很大方、自信的對外說自己全職在家顧小孩。「其實現在社會對於爸爸育兒越來越友善，雖然偶爾也會遇到一些質疑，但更多的是為我加油打氣的人。」因此小史開始推著嬰兒車走出門外，希望讓越來越多人看到，男性的價值不再只是建築在賺錢養家，當奶爸也是負起社會責任的一種。

照片提供：小史

育兒的成就感來自「孩子每一天的成長都是驚喜」

小史的太太事業心重，身兼多職，不僅在教育電台當主持人，也是台大、北科大的印尼語、馬來語老師，又在清大的馬來西亞國際志工團當指導老師，本身又是配音員、翻譯，老大開開出生時，還在清大念博士班，寫博士論文，晚上8點回家，還會繼續工作到半夜2、3點。

小史說：「人生就是這樣，你要追求成就感、追求快樂才是最重要的，如果你今天因為照顧孩子而不快樂，那種情緒只會帶給孩子負面影響。我太太在工作上能得到很多成就感，但在育兒方面卻遇到很多挫折，我認為每一個人都應該好好發揮天賦，所以我告訴她：『妳盡量去工作，孩子我來帶。』」

對於工作導向的人來說，照顧孩子的過程是緩慢，且不斷延續下去，看不到盡頭、沒有「結案」的一天；但對小史而言，孩子的每一天都是一個「成果」，「比如說孩子會爬、會站，學會講1、2個字到完整句子，這些成長軌跡會讓我感到很有成就感，因為孩子每一天都在進步、每一天都有驚喜。」

全職奶爸的教戰守則

目前育有三個孩子的小史已經是個資深奶爸，他對全職顧小孩的爸爸或媽媽們有什麼建議呢？

1.把顧孩子視為一份工作

帶小孩是很高強度的工作，孩子會需要你時時刻刻注意他、關心他，所以大人很難分心做其他事情，當孩子好不容易睡著，終於可以好好坐下來做自己的事，孩子就醒來了。因此小史認為，應該把照顧孩子視為一份工作，而不是當作一種責任，「正因為育兒沒有下班時間，如果不把他當作一份工作，就很容易沒有規劃、找不到讓自己休息的時間。」

2.每周都要放一天假

小史的小確幸與多數媽媽們並無不同，只要一個禮拜能放風一天，就能儲備精神、體力，再戰六天。

沒有身歷其境，就不能理解箇中滋味。小史的太太也曾像許多人一樣，不解為何小史明明整天在家，卻說自己很忙，也質疑過「為什麼家事沒做完？」甚至要他晚餐煮三菜一湯。後來小史跟太太要求讓他每周放風一天，太太也懷疑其合理性，「我還記得第一次放風回家，太太看到我彷彿看到救星，因為孩子正在哭，玩具散落在客廳各處，餐盤也都沒洗，中午也只吃麵包。她才終於明白全天候帶小孩真的什麼事也做不了。」

3.奉行躺平育兒，盡早讓孩子獨立

小史笑說：「我是躺平育兒派。有句話說『老大照書養，老二照豬養』，那我何不乾脆老大直接照豬養？」因此小史立志找尋最輕鬆、可以躺著照顧孩子的方式。「當你有這個目標時，就會想辦法讓孩子獨立自主，讓他們可以自己完成該做的事。例如：學會穿衣服後，就讓孩子自己挑選衣褲，即使配得很不搭也沒關係；開始念幼兒園小班，就訓練他們自己洗帶去學校的碗；回家吃完飯也要自己擦桌子、擦地。」

小史又舉另一個例子，他在孩子一歲多，已經聽得懂「把這台車車拿到那裡」、「車車集合！」等簡單指令的時候，就訓練他們自己收玩具，小史則在一旁指揮、引導。「要讓孩子習慣事情得靠自己完成，像老二兔兔剛學會穿衣服褲子的時候，他偶爾會耍賴要我們幫他穿，我就跟他說：『你已經會自己穿了，爸爸能夠幫你的是你不會的事情，你會的事情就得自己做。』在這方面我是不會妥協的。」

4.當個夠好的爸爸

「我們總是期許自己當個完美的父母，這樣太辛苦了，夠好就好。」小史認為「不要讓小朋友身心靈受創的爸爸」，就是達到好爸爸的基本標準，而其他則是讓孩子需要你的時候找得到你，彼此可以和平共處，不一定要教導什麼人生大道理。

最後，小史也想提醒爸爸媽媽們，「假設人可以活到100歲，童年其實占了人生中非常短暫的時間，頂多10年、15年，如果我們在這段期間能夠好好照顧他，其實會帶給孩子很大的力量及能量，來度過未來的人生，這投資報酬率，是很值得我們花時間好好陪他們度過。」

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文章授權轉載自《未來Family》