公民時事題／男子控刑法誹謗罪違憲 憲法法庭釋憲怎麼說？

一、 時事掃描：

刑法誹謗罪違憲？憲法法庭宣告合憲

朱姓男子因感情糾紛散布有夫之婦外遇照片，被依散布猥褻圖畫罪判6月徒刑，朱男認為刑法誹謗罪違憲、司法院釋字509號解釋應變更，聲請憲法法庭釋憲。憲法法庭今宣告合憲，但釋字509號解釋應予補充，言論如涉公益，只要合理查證，且客觀上合理可信所述為真則不罰。這次判決對公益貢獻度高的事實性言論保障更進一步，但基於明知或重大輕率的惡意散播假新聞或假訊息，則不受憲法言論自由保障。【2023-06-09聯合報】

二、 命題趨勢：

憲法法庭釋憲及其涉及的相關人權保障等議題是大考非常重要的題型，尤其是一些比較生活化或涉及基本權利的議題更是屬於熱門，考生務必多加留意。

三、 牛刀小試：

有男子因感情糾紛散布有夫之婦外遇照片，被依散布猥褻圖畫罪判6月徒刑，被告認為刑法誹謗罪違憲、司法院釋字509號解釋應變更，聲請憲法法庭釋憲。憲法法庭宣告合憲，但釋字509號解釋應予補充，言論如涉公益，只要合理查證，且客觀上合理可信所述為真則不罰。根據上文內容判斷，下列有關我國釋憲制度的敘述何者正確？

(A)該名被告在被起訴後若認為適用的法律違憲即可聲請釋憲

(B)大法官在研讀新聞得知有此事件後，可主動召開釋憲程序

(C)根據釋憲結果，若屬惡意散播假訊息仍不受言論自由保障

(D)根據此一釋憲內容所保障的言論自由是屬憲法概括自由權

解答：(C)

解析：(A)人民須經最終局裁判判決確定，認為適用的法律違憲時才可聲請釋憲。(B)大法官不告不理不能主動進行釋憲。(D)言論自由屬我國憲法列舉的自由權。

四、 歷年考古題：

甲使用公開的網路論壇發表時事評論，某日乙在甲貼文下留言表達強烈不贊同，甲憤而將乙留言刪除，乙向甲抗議：「你侵害我的言論自由，我要去法院打官司」。不過，歷經所有訴訟審級，乙於2022年3月敗訴確定。從言論自由與權利救濟的觀點，下列敘述何者合乎我國法律規範？【111分科測驗】

(A)言論自由是法律賦予的，乙的留言只在法律容許範圍內受保障

(B)乙敗訴是因甲非公權力，不可能侵害乙受憲法保障的言論自由

(C)乙得主張傳播媒體主管機關未能保障其言論自由，提起行政訴訟救濟

(D)乙為維護其言論自由，可在法定期間內向憲法法庭聲請裁判憲法審查

解答：(D)