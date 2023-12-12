好讀周報／研究：快走好處多 可降低患第二型糖尿病機率

文／陳韻涵輯

新聞故事：糖尿病患中，多以第二型糖尿病為主。上月28日發表於線上期刊《英國運動醫學雜誌》的研究指出，快步走路可降低人們罹患第二型糖尿病的風險近40%。

糖尿病分為第一型、第二型與其他情況所引起的糖尿病，第二型糖尿病的病患因為胰島素阻抗或胰島素分泌量不足，導致身體無法有效運用胰島素，無法正常代謝消化系統分解食物時產生的葡萄糖。

論文主筆、伊朗塞姆南大學健康社會研究所博士賈耶迪表示，文獻指出，經常走路的人罹患第二型糖尿病的機率較低，但對於步行速度與罹患糖尿病風險的相關研究仍不足。

賈耶迪與研究人員以綜合分析方式回顧1999年至2022年間的10篇美國、英國與日本研究，分析成人步行速度與第二型糖尿病罹患風險之間的關係，相關研究的觀察追蹤時間最短3年，最長達到11年。

研究人員發現，比起輕鬆或休閒步行，以一般速度行走的人患第二型糖尿病的風險降低15%，以較快速度行走的人罹病風險減少24%，而快走的效果最顯著，可降低39%的罹病機率。

輕鬆或休閒步行速度的定義是每小時低於3.2公里，一般速度是介於3.2至4.8公里，較快的速度是介於4.8至6.4公里，快走則是時速大於6.4公里。研究人員發現，步行時速每多1公里，罹病風險就少9%。

美國糖尿病協會首席科學家加貝表示，步行是改善健康的重要方式，快速步行對健康有益並不令人意外。加貝認為，量化受試者步行速度並納入分析是很有趣的觀點，「大多數美國人沒有足夠的步行運動量，最重要的是鼓勵人們在力所能及的範圍內多走路」。

美國東卡羅來納大學健康促進系助理教授庫斯伯特森說：「運動有益身體健康，對於預防糖尿病來說，進行高強度的活動，如快速走路，可減輕體重，降低胰島素阻抗，減少罹病機率。」

專家表示，透過走路計步器、智慧型手機或手表的應用程式都能協助測量步行速度，若無工具則可以「說話測試」估算運動強度，若達到說話費力但無法唱歌的運動強度，即屬中等強度、較快速度的步行。