會考衝刺系列／最基礎也最常考的標點符號
距離會考剩下半年，國三的同學們現在應該卯足了全力在準備考試吧？為了讓同學們能快速掌握考題趨勢，今天我們就來介紹最基礎也最常考的標點符號。
一般我們在國中學到的標點符號共有15個，而這15個裡面又以分號（；）、冒號（：）、破折號（—）最常出現在考題中，也最常用錯，以下簡單地說明它們的用法：
1.分號（；）：用於分開複句中平列的句子。
如：泉水激石，泠泠作響；好鳥相鳴，嚶嚶成韻。
2.冒號（：）：(1)用於總起下文，包括：設立標題、提出引語、書信稱呼或列舉人、事、物等。(2)用於舉例說明上文。
如：讀書的時候，應該注意四件事：眼到、口到、手到、心到。（列舉人、事、物）
3.破折號（—）：用於標示語意轉變、聲音延續，或於行文中補充說明某詞語，而此說明後文氣需要停頓。
如：帶一卷書，走十里路，選一塊清靜地，看天，聽鳥，讀書。倦了時，和身在草綿綿處尋夢去—你能想像更適情、更適性的消遣嗎？（語意轉換）
大致了解這三種標點符號的用法後，重點來啦，綜觀近10年的會考考題，標點符號就出現了8年，究竟遇到這樣的題目我們該如何應對呢？現在就跟著吳桐老師一起來快速解題！
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