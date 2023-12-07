快訊

北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

那英出事了…疑捲李玟揭黑箱事件 被封殺5個月

普亭尚未表態競選連任 俄羅斯明年總統大選日期先出爐

3D實驗室／比一比 加熱後哪根火柴會先掉落？

聯合新聞網／ 力宇教育

在我們的生活中，有許多物品是依據熱傳導效率不同而設計的，如：炒菜用的平底鍋，鍋子本身是導熱好的金屬或合金，但鍋柄卻是由導熱差的木頭、矽膠等材料製成，這樣一來，菜容易炒熟而手卻不會被燙著，是不是非常貼心呢？不同物質具有不同的傳熱效率，今天就讓力宇教育的林觀老師帶著大家進入【3D實驗室】，利用有趣的模擬實驗來具象比較金屬或非金屬的熱傳播速率吧！

★影片中，老師將以銅、二氧化矽、銀等不同物質進行模擬實驗，那麼若換成鋁或其它物質，在實驗時又會呈現什麼結果呢？更完整的舉例和說明，都在國二課程影片中，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

延伸資訊

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然2上(108新綱) 適用112學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10367

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

學霸 升學 力宇教育

相關新聞

會考衝刺系列／最基礎也最常考的標點符號

距離會考剩下半年，國三的同學們現在應該卯足了全力在準備考試吧？為了讓同學們能快速掌握考題趨勢...

3D實驗室／比一比 加熱後哪根火柴會先掉落？

在我們的生活中，有許多物品是依據熱傳導效率不同而設計的，如：炒菜用的平底鍋，鍋子本身是導熱好的金屬或合金，但鍋柄卻是由導熱差的木頭...

會考生活英語／【職場篇】歡迎新同事

★ 單字 1. new [nuː] 新的 (adj.)（國中基礎1200字） 2. welcome [ˈwel.kəm] 歡迎 (v.) （國中基礎1200字） 3. join

寫作教室／「差異是什麼？」學測國寫比較型知性題 高分關鍵在這

「你覺得這有什麼不一樣？」生活中，常常會出現這個問題，這也代表著「主觀比較與看法」相當重要。學測國寫知性題中，不乏出現這...

紐時賞析／暴雨、洪水侵襲東非 數十萬人流離失所

Heavy rains and floods have killed scores of people and disp...

好讀周報／研究：視訊使腦麻木 面對面社交無可取代

美國耶魯大學研究指出，視訊會議的人際互動無法比擬當面互動，大腦在視訊互動時的神經活動會受到壓抑且變得麻木，研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。