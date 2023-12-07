3D實驗室／比一比 加熱後哪根火柴會先掉落？
在我們的生活中，有許多物品是依據熱傳導效率不同而設計的，如：炒菜用的平底鍋，鍋子本身是導熱好的金屬或合金，但鍋柄卻是由導熱差的木頭、矽膠等材料製成，這樣一來，菜容易炒熟而手卻不會被燙著，是不是非常貼心呢？不同物質具有不同的傳熱效率，今天就讓力宇教育的林觀老師帶著大家進入【3D實驗室】，利用有趣的模擬實驗來具象比較金屬或非金屬的熱傳播速率吧！
★影片中，老師將以銅、二氧化矽、銀等不同物質進行模擬實驗，那麼若換成鋁或其它物質，在實驗時又會呈現什麼結果呢？更完整的舉例和說明，都在國二課程影片中，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！
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