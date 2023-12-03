國中數學／科學記號的單位變變變
科學記號最早由阿基米德提出，用來表示超大的數或超小的數，方便記錄、比較、計算，例如行星間的距離、身體有益菌的數量、病毒的大小、長度單位，其中長度單位還包括了奈米、微米、毫米、公分、公尺等等，這些單位間的轉換使用科學記號輔助非常方便。
而在比較數值的大小時，我們要先看單位和10的次方，看看兩者是否同一量級，若相同再比較前面的有效數。同理，加減計算時我們也要先確認好大小，後面的次方相同了再將前面的數做加減，也就是結合律的應用。而乘除計算的順序沒有規定，可以先算有效數也可以先算10的次方，實際上怎麼操作就跟著力宇教育的小方老師一起動手吧！
延伸資訊
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學1上(108新綱) 適用112學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id= 10360
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言