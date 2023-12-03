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我與素養的距離／2024總統大選 你能選出那些公職人員呢？

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

2024年1月13日將迎來第16任總統副總統的選舉投票日，民進黨的賴清德與蕭美琴候選人已於11月21日前往中央選舉委員會登記，而國民黨與民眾黨的分合也在經過數日的你來我往之後，在11月24日登記截止日當天分別前往登記參選，郭台銘先生則宣布退選。此後三黨正式展開總統與立委的選戰。

根據現在的選舉制度，臺灣每兩年就會有一次選舉，今年正好是總統副總統與立委的選戰，你知道我國總共有多少種類的選舉嗎？現在就讓力宇教育的黃霑老師來告訴你吧！

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