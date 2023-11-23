英語解憂室／I forgot to turn off the light. 「忘記去關燈」還是「忘記關了燈」？
在開始之前，我們先來填一填下面空格。
Ex1. I forgot _________ (see)the movie. My friends told me it was a good one.
Ex2. I forgot _________ (see)the movie, so I saw it again.
Ex3. You've studied for more than four hours. You have to stop _________ (rest).
Ex4. You've studied for more than four hours. You have to stop _________ (work).
在英文學習裡面，動詞後面可以放不定詞 (to V) 跟 動名詞 (Ving)。「我喜歡交新朋友」可以說「I like to make new friends.」，也可以說「I like making new friends.」。不管是使用不定詞或動名詞，兩個句子的意義不變。然而在國中階段的課程，我們會學到stop / forget / remember 這三個特殊動詞，後面接上不定詞或動名詞時，意義就不一樣了！
例如：
I stop to ask for help. 表示我停下手邊工作，來尋求協助。
I stop asking for help. 表示我不再尋求協助，我停止這個動作。
想了解更多stop / forget / remember的用法，請點選下方影片來了解！
延伸資訊
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語2上(108新綱)適用112學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10365
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習(適用112年會考)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言