英語解憂室／I forgot to turn off the light. 「忘記去關燈」還是「忘記關了燈」？

在開始之前,我們先來填一填下面空格。

Ex1. I forgot _________ (see)the movie. My friends told me it was a good one. Ex2. I forgot _________ (see)the movie, so I saw it again. Ex3. You've studied for more than four hours. You have to stop _________ (rest). Ex4. You've studied for more than four hours. You have to stop _________ (work).

在英文學習裡面,動詞後面可以放不定詞 (to V) 跟 動名詞 (Ving)。「我喜歡交新朋友」可以說「I like to make new friends.」,也可以說「I like making new friends.」。不管是使用不定詞或動名詞,兩個句子的意義不變。然而在國中階段的課程,我們會學到stop / forget / remember 這三個特殊動詞,後面接上不定詞或動名詞時,意義就不一樣了!

例如:

I stop to ask for help. 表示我停下手邊工作,來尋求協助。

I stop asking for help. 表示我不再尋求協助,我停止這個動作。

想了解更多stop / forget / remember的用法,請點選下方影片來了解!