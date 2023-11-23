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國中自然／鈴！鈴！突遇危險 反射動作保護你
你可能有類似經驗，當手不小心碰到高溫的熱水時，想一想當下是什麼反應呢？是不是沒有思考立刻將手收回，後續才有其他如撫摸傷處、沖冷水等動作。其中，「沒有思考立刻將手收回」就是身體快速啟動自我保護機制，減少反應時間，反射動作讓我們可以在第一時間先遠離危險、減少傷害。那你知道這樣的訊息是怎麼在身體內傳遞的嗎？
「神經傳導路徑」是大小考試中，都容易考出來的題目。因傳遞過程可能較為抽象，所以同學們很容易將路徑搞混。力宇教育的李鴻老師特別將「反射動作」和「意識行為」拿出來做比較，用簡單清楚的重點整理和流程圖，讓同學們更容易吸收，也更可以了解到在刺激傳達到脊髓後，分別會有哪些不同的傳遞路徑。快點開影片，一起來看看反射動作和意識行為的比較吧！
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【延伸資訊】
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然1上(108新綱) 適用112學年
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