好讀周報／網路世界易沉迷 就連青少年也害怕成癮？

文／蘇蘅

「原神啟動！...只能兩小時？」今年8月初，中國再度對青少年使用手機「防範沉迷」提出新限制，擬將全國智慧型手機強制安裝「未成年人模式」，18歲以下每日使用手機上限兩小時，並允許父母管理觀看內容，還限制追星娛樂，不可應援集資、投票刷評論。

●丹麥要求管理上網時間

兒少沉溺網路已成普世議題。丹麥從小學開始，在每周吃蛋糕時間，要求學生自我管理上網時間，下周吃蛋糕時報告減少上網成效。還開設上網情緒管理課。

歐盟多次找科技業者開會，要求重視使用手機和上網的年齡驗證、數據蒐集和商業操縱，以減少兒少數位風險。

20年前學者提出「網路上癮」，還只是狂上網、瘋電玩，最近多國的「數位困境」調查，看到更複雜難解的新問題。

●放下手機 最沒用的招式

BBC最新調查，近8成家長最擔心接觸網路暴力、上癮，和粗鄙內容。美國皮尤中心調查，13至17歳兒少96%有智慧手機，且比父母熟悉各種APP；父母對於子女如何用手機或上網做什麼幾無對策，只會對子女說「放下你的手機」，但這是沒用的招式。

●線上行為 內容差異很大

哈佛大學兩位教授卡麗詹姆斯和艾米莉韋斯坦去年出版新書《螢幕背後：青少年面臨的問題》，指出青少年線上行為的複雜萬端：有些上網1小時可能在了解製作滑板的技巧，另一人花時間幫忙朋友解決困難，還有人可能在學語文或新事物，也有青少年研究陰謀論或假訊息，說明每個青少年接觸的內容差異很大，好壞不能混為一談。很多父母誤用淺薄的認識和偏見，錯失帶子女走向正確方向的時機。

很多青少年擔心自己上癮，也擔心朋友上癮或遇到詐騙勒索。他們面臨這些社會問題，正需要父母幫助、理解，並幫他們設定界限，解決問題。父母叫他們放下手機，無法讓他們更理解光怪陸離的網路世界。

最近《天下雜誌》提出讓人警惕數據：國中生網路沉迷盛行率，疫情中提高到24.4%，下一步就是成癮。兒福聯盟2021年調查，兒少每周上網使用42.7小時，比2020增加快1倍。一項包括台港澳韓日中的青少年上網調查，台灣男生每周上網36.2小時，女生32.5小時，高居東亞之冠。

●擔心上癮 需要指導支持

研究發現，在社群媒體陪伴下成長的青少年，有使用社群媒體的積極面和痛點。其實他們和大人一樣擔心過度掛網，常常對自己發出警報。

哈佛學者經過數年訪問全美3500個青少年後，指出成年人自認對青少年和電腦螢幕的理解大部分是錯的。研究者問青少年：「您希望成年人了解什麼？」他們說，「希望父母知道我們確實需要他們指導和支持」。

●了解困境 擺脫科技陷阱

我們生活在文本、影片都會跨時空的世界，對於從小就要對抗掠奪性科技的青少年來說，APP常有陰謀設計，引誘他們點擊，並且不斷拉長上網時間。父母要先了解青少年的困境，幫助他們了解科技陷阱，協助他們取回主控權，也要多討論後續行動，包括反思、問責和如何從錯誤中吸取教訓。大人們事實上可以做很多事。（作者為政大傳播學院教授）