好讀周報／美國健身界第一夫人 揭密97歲健身教母的發展歷程

文 ／編譯盧思綸

人稱「美國健身界第一夫人」的伊蓮．拉蘭（Elaine LaLanne），現已高齡97歲，有別於同齡者可能彎腰拄杖、風燭殘年，她至今神采奕奕。雖然1950年代掌握電視市場先機、發明腿部伸展機等成就早已是過往，但她與丈夫傑克‧拉蘭（Jack LaLanne）共同打下的健身帝國還在，她也仍在業界屹立不搖。許多人不知道的是，她曾把糖果棒當飯吃，不重營養也不運動，她後來如何搖身變為健身界第一夫人？又如何持續影響美國健身業？

《紐約時報》報導，伊蓮．拉蘭的朋友習慣稱她「拉拉」，拉拉如今每天清晨睜眼，不急著下床，先來2組各12下的仰臥直腿。刷好牙、洗好臉，撐著洗手台做幾下下斜伏地挺身。著裝完畢、確定妝容，大步邁向居家健身房，她開始每日例行公事──重訓、跑步、拉單槓。

她在加州中部海岸的家中說：「每天早上鍛鍊20分鐘是我的熱機儀式。」

1970年代以前，規律運動對普遍美國人來說可有可無，更別提健身鍛鍊根本算不上一種概念。1960年僅24%美國人規律運動，然而1970年代開始，美國運動風氣大開，蓋洛普民調機構（Gallup）指出，1987年，規律運動的美國人增至69%，說明全民運動的發展迅猛。

本特利大學歷史系榮譽退休教授史騰（Marc Stern）認為，健身運動之所以在美國蔚為風潮，要歸功於健身房問世及運動器材品牌化，促使健身鍛鍊變成帶有象徵個人特質的主流文化。

追溯美國第一家原型健身房正是出自拉拉的先生拉蘭。

1936年，拉蘭在加州奧克蘭成立首間健身水療中心，裡頭設有果汁吧和健康食品店。只可惜現在看來極具遠見的他，在當時親朋好友眼中無異於健身狂魔，他曾說，「大家覺得我不是騙子就是瘋子，醫師甚至反對我的主張，說重量訓練會導致心臟病發。」

即便如此，拉蘭先生仍無畏世俗眼光，大力宣揚健身鍛鍊的益處，並且在電視機席捲大眾市場的時代遇見一生的伯樂──拉拉，繼而搖身成為健身界教父級人物。

拉拉出身美國中部明尼亞波利市，從小懷抱明星夢，19歲一場加州行輾轉開啟電視圈之路。

起初去度假的拉拉到了舊金山後加入模特兒公司，不過她的伸展台之路並不長久，機緣巧合下很快進入舊金山灣區電視台主持一檔節目。

節目全程90分鐘，有一群12人組成的管絃樂隊充當背景音樂，主打不同領域的嘉賓做表演。某天，拉拉接到一通電話，問她能不能讓「一個可以在節目裡全程不間斷做伏地挺身的男人」上節目，拉拉同意了，這個人正是健身狂魔傑克。

從此以後，拉蘭偶爾會上拉拉的節目，而在與生俱來的魅力和拉拉的主持加持下，拉蘭一步步擄獲全美觀眾的心，擁有屬於自己的節目《傑克拉蘭秀》（The Jack LaLanne Show），這是美國首檔結合健身和健康飲食的推廣節目，於1951年開播至1985年，長達30多年。