國中數學／我和你、你和他、他和我的距離
在國中這個階段，大家開始重視起友情，非常希望能獲得旁人的認同，建立自我價值。但人際關係錯綜複雜，人與人之間的距離總是模糊不清，我和他是好友嗎？他是不是討厭我？想破頭還是不得其解。常常煩惱這些剪不斷理還亂的事，會讓我們的頭腦越來越混沌，這時不妨放下煩惱，回頭來看看數學上怎麼處理距離問題的。
坐標上看似散亂的點，其實之間都擁有明確的距離關係，學好坐標後回頭看看班上的同學，是不是覺得大家之間的關係也明朗了起來，其實數學不只是數學，他也可以讓頭腦更清晰有條理，解決問題更加輕鬆。
現在，讓我們拋卻煩惱，跟著力宇教育的李熙老師進入到條理清晰的數學世界吧！
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