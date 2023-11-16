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我與素養的距離／以巴衝突——以色列與巴勒斯坦的領土爭議

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

以巴衝突從上個月7日開始，持續至今仍未停歇，人質歸還、人道危機都尚未解決，美國國務卿布林肯再度前往中東，與阿拉伯國家討論加薩走廊的未來。以巴衝突不僅僅是西亞地區的問題，也影響全球政治與經濟局勢，各方都給予十足的關注。因此，我們也應該了解以巴衝突的爭議由來。現在就讓力宇教育的李威立老師來告訴你吧！

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學霸 素養 108課綱 力宇教育 以色列 巴勒斯坦

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