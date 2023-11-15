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孩子考卷滿江紅…洪蘭：掌握3原則 讓「有效訂正」成學習助力

未來Family／ 黃啟菱
親子學習示意圖／ingimage
親子學習示意圖／ingimage

愛因斯坦說：「一個人如果從未犯錯，代表他從未嘗試新東西。」如何從錯誤中學習，是孩子成長之路的關鍵能力。

在孩子的學習過程中，「訂正」是不可忽視的環節，卻也最令人煩心，每當看到孩子考卷上或習題中、被紅字揪出的錯誤時，不少父母都會有情緒，覺得孩子不夠細心與用心。

看到孩子犯錯，大人心生波瀾，雖是人之常情，但專家提醒，從錯誤中學習，向來是最深刻、最有效的，父母若能陪孩子養成有效訂正的習慣，對未來的學習很有幫助。

中央大學認知神經科學所講座教授洪蘭分享，就腦科學的觀點來看，訂正無比重要，法國的神經學家狄漢（Stanislas Dehaene）曾發現，當一個人作答錯誤時，他的大腦會馬上活化起來。

這個時候，大腦想的是「我為什麼錯了？」、「我錯在哪裡呢？」活化之程度，遠比答對時還多；因此，狄漢主張，當錯誤時，就要立即回饋、修正，避免錯誤的神經迴路形成緊密的連接後，改不過來。

腦科學發現，犯錯能強化大腦神經迴路

洪蘭指出，影響大腦神經迴路連接的強弱，有兩個因素，第一，是出現的頻率，第二，是活化的強度，好好訂正過的答案，出現頻率與活化強度都高，孩子自然記得牢，未來若需要再使用到這些知識時，腦中也會有更多提取的線索。

她強調，有錯就改、從錯中學，是很好的學習方式，不過父母在陪著孩子訂正時，要特別留意，別流露出要「懲罰」孩子的意圖，免得孩子心生恐懼，不敢再多嘗試，反而扼殺了學習。

正如愛因斯坦所言：「一個人如果從未犯錯，代表他從未嘗試新東西。」洪蘭提醒，不管哪個孩子，都能從錯誤中學習的。

而要陪伴孩子好好訂正，是有具體方法可以參考的，《未來family》採訪了多位專家，彙整如下：

訂正前➔大人態度要正向，切忌「究責」，面對問題就是解決問題的第一步

新竹縣東興國小教師黃健庭，也是《健人就是教勤-宋重機的教學日記》臉書粉專主人，他指出，在真正陪孩子訂正前，大人可以先想想看：訂正的「目的」是什麼呢？

「無論是作業或考試，訂正的重點，無非是希望孩子明白『錯在哪裡』，然後修正，確保這階段的學習是有效的，並且在下次碰到同樣的題目時，得以正確應答。」黃健庭說，想清楚了訂正的目的之後，就能比較正向的看待此事了。

他直言，現在還是有家長因恨鐵不成鋼，看到孩子寫錯時，會無法壓抑怒氣，容易口出惡言，說出「這種題目，你怎麼不會？」、「連這個也寫錯？你好笨！」之類的話，甚至出手體罰。

孩子一旦怕了，以後可能會想辦法掩飾錯誤，嚴重一點的，還可能會作弊，對學習來說，都不是好事，反而成了阻力。

黃健庭提醒，在真正開始訂正前，大人要先以正向眼光看待此事，即使孩子需要訂正的地方很多，也別發怒或不耐煩，「換個角度想，他都錯很多了，還願意讓你知道，代表你們的親子關係是好的，誠實揭露與面對問題，就是解決問題最好的第一步。」

訂正時➔預留充足時間，陪孩子重新檢視錯誤，啟動「後設認知」跟「理解監控」

在進入訂正階段時，黃健庭指出，第一個大前提就是「不要急」。他觀察，多數家庭在週間的行程都非常緊湊，有些人的習慣是「功課愈快完成愈好」，訂正也包含在內，大人總希望孩子在晚餐前或洗澡前就全數搞定，然後能把書包收好、關起來。

但在有時間壓力的情況下，比較難做到「高品質的訂正」，黃健庭建議，當日若有需訂正的習題或考卷，大人不妨特別撥出時間來陪孩子做這件事，例如，他班上就有學生，親子間約定好了，每天晚上有半個小時的「訂正專屬時段」。

原則1：注意「what」，搞清楚「錯了什麼」

訂正的第一個關鍵，便是確認「到底哪裡寫錯」，此時若還不清楚正確答案，大人別急著告訴孩子，而是讓孩子試著去想、去翻課本查找答案，也讓孩子學著承擔學習責任；萬一真的需要協助，大人再出手。

倘若是字音字形、單字拼寫等題目，黃健庭建議，可以擦掉原本的答案，再寫上正確答案，也要記得多練習幾次，確保寫入腦中的答案是正確的。

至於是非題、選擇題、計算題等等，可以不擦掉原本答案，直接用藍筆訂正，而且除了正確答案外，最好能把答題原因或思考過程也寫下來，有助於釐清思緒、加深印象。但黃健庭強調，每個老師的習慣不一樣，仍以任課老師的作法為主。

原則2：釐清「why」，確認「為什麼會錯」

接著，要掌握出錯的原因，是粗心、還是真的不懂？粗心又分為筆誤、眼花、算式寫太亂導致算錯等等，有各種可能；至於「不懂」，則大致分為不熟悉題型、看不懂題目的敘述，或是還沒徹底弄懂考題牽涉到的知識點。

比方說，數學的應用題錯了，可能是粗心、算錯，也可能是「中文轉數字」的理解不OK，或不熟悉題型，或沒弄懂相關數學原理…黃健庭強調，一定要聽孩子說說作答時是怎麼想的，確認出錯原因後，大人才能對症下藥來教孩子。

原則3：找出「how」，思考「怎麼做會更好」

訂正不只要學會正確答案跟解題方法，還要進一步思考「怎麼做會更好」，大人可以跟孩子聊聊「以後碰到類似的題目，該怎麼做才不容易出錯？」、「現在你學會了新的解法了，跟舊的解法有什麼差別？」等等。

黃健庭說，這麼做，能激發孩子的「後設認知」跟「理解監控」。所謂「後設認知」，是有意識的去檢視自己的認知過程；至於「理解監控」，則是對自己的理解狀況做出評估。這也能幫助孩子發展出自己的學習策略，對後續的學習極有益處。

訂正後➔親子良性互動，引導孩子「自己跟自己比」，培養「成長型心態」

訂正完畢後，大人能做的，是保持追蹤，觀察孩子後來是否又遇到類似的題目、答題狀況如何，看看是否已真正學會；也可留心孩子容易寫錯的題目類型，或常見的出錯原因等等，陪孩子覺察自身的學習盲點。

黃健庭強調，老師要面對的學生很多，比較難針對每個人去後續追蹤，但家長就很適合做這一塊，而親子間保持良性互動，也會讓孩子更樂於學習。

諮商心理師、《陪伴孩子高效學習》一書作者陳志恆分享，史丹佛大學教授杜維克（Carol Dweck）曾提出「成長心態」與「定型心態」，前者是相信自己透過努力及學習，能愈來愈好、改變結局；後者則是相信才華天生、智力固定，不論怎麼努力也沒有用，在面對困難與挑戰時，容易選擇放棄。

若想讓孩子養成「成長心態」，就得把焦點放在孩子的付出與努力。

陳志恆舉例，在孩子犯錯時，大人可以跟孩子說「只要我們想辦法弄懂，下一次就會更好囉！」當孩子進步時，則可以說「你進步了，因為你很努力把不清楚的題目搞懂，下一次會更好！」

大人也要試著放下對分數、排名的焦慮，引導孩子「自己與自己比較」，慢慢建立「只要今天的我比昨天的我多學一點、多會一點，就會愈來愈進步、愈來愈好」的觀念。

陳志恆直言，很多父母都會不小心把孩子的「成績」，當成自己的「業績」，似乎只要孩子考不好，自己就很失敗，他提醒大家，在面對孩子的學習議題時，要更有覺知、更有意識，才能真正給出支持的力量。

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文章授權轉載自《未來Family》

親子 父母 考卷

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