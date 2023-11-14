好讀周報／國際返還遺骨首例 牡丹社事件原民遺骨回台

文／中央社

「我們要回家了，bye bye！」以巫師（pulingaw）蘇寶珠為媒介，祖靈以排灣族語及英語對愛丁堡大學解剖學博物館策展人麥卡倫這麼說，接著給他一個大擁抱。為了這一句道別，台灣與愛丁堡方面努力了不只兩年。遺骨回台後，將暫存國立台灣史前文化博物館南科考古館，直到與部落確認永久安放地點。這是台灣自海外迎回歷史遺骨首例。

1874年日本以琉球漂民在台遇害為由，出兵台灣，與今天屏東縣牡丹鄉所在位置的台灣原住民激烈戰鬥。日軍隨後取下超過10名原住民的頭顱做為戰利品，其中4具輾轉來到蘇格蘭，被收藏在愛丁堡大學，直到今年正式返還，11月3日在愛丁堡由鄉長潘壯志與愛丁堡大學副校長麥拉赫蘭（Gavin McLachlan）簽署返還證明，率團訪問的原住民族委員會副主任委員鍾興華（Calivat．Gadu）擔任見證人。

蘇寶珠表示，過去一年，族人乞求太陽神（Qadaw）協助，與4具頭骨的「靈」密切溝通。

她說，這些先人礙於自己不是自然死亡，擔憂因此給族人帶來厄運，原本不願回鄉，最後是族人屢次勸說，強調迎接他們回歸故土有助傳承歷史記憶，族人也很有誠意帶他們回家，先人終於應允。

不過，先人提出要求，他們「很想找到自己的身體」。然而，事過近150年，血肉早已化為塵土，族人能做的，只有特別為每一位先人手工縫製一套全新的傳統服飾，讓他們能夠「完整」回家。

●看處理／75年前首度返還文物 正確物件還正確的人

解剖學主任吉陵瓦特（Tom Gillingwater）表示，愛丁堡大學在1990年代確立遺骨遺骸及文物返還政策；根據政策，校方應與相關社群合作、致力返還，「無論請求源自世界何處」。

儘管如此，校方必須盡其所能嚴謹確保「將正確的物件還給正確的人」。為此，相關人員需多方研究、比對和查證，藉助於文獻、校內外專家及其他可信度經得起檢驗的管道。

雖然政策直到1990年代才確立，愛丁堡大學首度返還遺骨或文物卻已是超過75年前的事，最近一個案例則是2019年向斯里蘭卡原住民「維達人」（the Veddas，或譯為「吠陀人」）返還在1880年代英國殖民時期取得的9具頭骨。此外，校方曾數次返還澳洲及紐西蘭原住民遺骨。

吉陵瓦特說，校方持續接獲返還請求，審酌中的案子目前就有數起。他強調，校方已有多次返還經驗，「預期未來還會有更多」。

愛丁堡大學3日表示，校方持續探索處理殖民歷史遺產的適當方式，並同時探究複雜歷史對當代社會的影響。