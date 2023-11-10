國際小學堂／宇宙輻射強襲 太空人恐急症致命
宇宙空間充斥會影響人體的輻射，這對於在離地球較近的「低地軌道」活動的當代太空人，或許是可解決的問題，但若要探索更遠的太空並停留更久，就會相對棘手難解。專家指出，暴露於宇宙輻射可能產生急性症狀，嚴重時可能危害太空人性命，長期暴露的威脅則可能包括提高罹癌風險。
太陽風暴 導致嘔吐感染
美國「科學人」雜誌報導，部分宇宙輻射來自太陽，特別是太陽風暴發生時，會釋放足以損害人類ＤＮＡ的赤裸質子。美國貝勒大學醫學院教授、太空健康轉譯研究所（ＴＲＩＳＨ）所長多諾維爾（Dorit Donoviel） 說，這可能使人感到極為不適，引發急性輻射症候群。
若無法及時避免，首先會感到惡心，致使太空人在太空衣當中嘔吐。這恐會引發性命攸關的局面，因為嘔吐物可能干擾維生系統，或者太空人會將其吸入。接著，可能發生嗜中性白血球和紅血球等細胞減少，意味人體難以抵禦細菌並給予組織細胞足夠的氧氣，使人疲憊、貧血、無法對抗感染、嘔吐，甚至有致死之虞。
銀河宇宙射線 量多致癌
除太陽射線外，也得考慮另一種輻射「銀河宇宙射線」。這類射線主要由快速移動的氫元素構成，但亦包含各類元素，來源是恆星爆炸時的「超新星」等天體活動，比起單一質子有高出許多的能量和質量。
如果太空人目的地是火星，途中承受的銀河宇宙射線量可能不會太大，但若需要多年待在太空船裡或其他行星表面，算法就會改變。多諾維爾以蚊子叮咬為例，短時間待在有數隻蚊子的房間可能無礙，但若待上數月，恐怕就會搔癢難耐；以銀河宇宙射線來說，伴隨的致癌風險會就像蚊子咬一樣，逐漸積少成多。
水造防護牆 擋太陽質子
面對太陽輻射，未來的太空人可能使用水打造防護牆，阻擋來襲的質子，但人類需要強化對太陽質子事件預測能力，讓太空人得以在大量粒子來襲前，及時使用防護措施。
而對於銀河宇宙射線，由於較難以水阻隔，多諾維爾的ＴＲＩＳＨ機構則致力研究如何幫助人體修復輻射傷害，研發有助修復ＤＮＡ損害的化學成分，以供太空人服用。
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