閱讀數學／《異能》北韓超能力者拍手功 竟與原子彈爆炸威力相當？

上回跟大家討論《Moving異能》當中，金斗植的飛行能力。週三播出大結局，南北韓的超能力者為了守護各自的正義而戰，北韓陣營壓軸登場的王牌，是南韓陣營沒有的「天災型超能力者」——北韓超能力者林在夕，直到第19集才登場，接到長官的命令後，便從後車箱爬出來，慢慢地走向超能力者聚集的戰場。

還來不及搞清楚林在夕的來歷與超能力，下一秒他看見敵人，立刻雙手一拍，製造一陣強風往對面的大樓掃過去，將校舍打出一個大洞，南北韓的對峙也在這時候來到第二波高峰。根據「蒲福氏風力級數」並對照「陸上情況」的描述，能夠造成建築物嚴重毀損甚至局部坍塌，至少可以對應到11級暴風，風速最高可以來到時速117公里，秒速32公尺，威力相當於10年前的莫拉克颱風的風速紀錄，真是個能呼風（但不會喚雨）的男人。

林在夕後來不敵近距離對打，左手嚴重受傷，頓時失去召喚颱風的能力，在萬般絕望之下，從身後的窗戶跳下去，在墜地的那一刻用右手拍地面，引發劇烈地震。拍不出颱風沒關係，單靠一隻手，天災型超能力者依然可以化悲憤為力量，改輸出「大地震」。劇情中，校園地面四分五裂，倒塌一棟建築物，其他棟校舍無明顯毀損，大概可以對照到芮氏規模6.0－6.9的描述：「在人口密集處，對一定數量建造優良的建築物造成損壞，抗震結構承受輕度到中度損傷，對於設計不佳的結構則造成中度至嚴重的毀損」。

若保守估計以芮氏規模6的地震來估計，代入地震規模與能量（單位：焦耳）的公式可以得到：

logE＝4.8 + 1.5M，M=6代入得到 E＝10的13.8次方 焦耳

以地震能量最常換算的黃色炸藥TNT（4×109 / 每公噸）來看，約是15000噸，相當於1顆廣島原子彈爆炸的威力，真是一點也不手下留情。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。