寫作教室／學測情意題第一小題的秘密

學測情意題的試題安排，分兩種類型，一種是一大題的抒情文，另一種是如知性題一般以兩小題的形式來呈現。如107年的學測情意題第一小題，即請同學從「感官知覺」和「情感轉變」兩部分，來談作者以「夭」作為全詩命名之因，而第二大題則由第一小題延續發展，以「季節的感思」為題，去談同學們相關的感知經驗、感受與領會。

作答前，我們應當理解不同題目之間必有其連動性。第一小題實是在為同學們理清文旨概念，指出第二小題可摘選的經驗素材、脈絡方向、寫作範圍。當我們按照題旨要求在做統整、分析時，便已然在聚焦自己的相關經驗、取材範圍。以107年的學測情意題為例，其核心在於「物感」以及過往文人的「傷春」主題──景物的變換、早衰，對詩人心中無常經驗的召喚，乃至境況的反差所凸顯出來的生命處境。由物景之變，所引起的感官之變、情意之變。這是詩人可能的寫作之因，但同時也是出題者在暗示同學們第二小題的寫作策略。

結合物之景的形容、變化，談內心所被勾起的覺受（感官摹寫）、經驗（發生在該季節中的事件）、情意（情感、體悟），此即「觸景傷情／觸景生情」的寫法。又如111年參考試卷中，請同學分析題幹甲、乙兩文裡「籠中鳥」對「飛行」的不同感受，為的也是引導出第二小題同學對不同關係中「籠中境況」（被過度管理、缺乏主體性、環境下的威逼與委屈）之經驗與看法。

在字數有限的情況下，同學們必須以更加精煉的方式擇重點來回答。若遇第一小題要求述明甲、乙兩文之其中差異者，應分出層次轉譯說明，例如：

「甲文中之______，其重點在……。而乙文中之……，則側重於……。兩者差異處在於……」

若遇要求說明原因者，則建議以：「甲文中之_______做了什麼、為什麼這麼做（是因為……）、反映出哪些深意。乙文中之_______做了什麼、為什麼這麼做（是因為……）、反映出哪些深意。」展現出同學的分析與歸納能力。