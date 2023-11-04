閱讀數學／《異能》要員金斗植到底飛多快？ 數學算給你看（有雷）

韓劇《Moving異能》在講一群超能力者卸下機密要員的身分後，隱藏自己的超能力，試圖讓生活歸於平凡的故事，劇中的超能力種類相當多，包含飛行、超強感官、再生……等。其中，出現片段極少，但每次出場每次帥的飛行能力者——代號「文山」的金斗植，到底多會飛？

金斗植在劇中多次展現高超的飛行能力，像是以側臥的姿勢沿著環型廊道邊飛邊射擊，「橫著飛」完美示範比橫著走更厲害的超能力。談到金斗植在劇中最令人印象深刻的飛行場面，就不得不提到第12集的精彩畫面——金斗植被抓回長官辦公室，隨即就在辦公室中單挑近全部的保鑣，並狹持長官，破窗飛到空中。

我們將鏡頭轉回辦公室。金斗植一一擊破保鑣的陣線，不到1秒就從辦公室門口三步併兩步飛到辦公桌前，就先以0.5秒估計，這條路線上剛好架設一整排鐵櫃，共計18扇門片，一般的鐵櫃門片50公分來計算，金斗植的速度來到：

(50 × 18) / ½＝1800 cm/s，換算成時速約65公里。身為國家的機密要員，在辦公室把自己當車子開 ，合理啦！狹持長官的速度是一回事，拯救突然失蹤的兒子又是另外一回事了。

一樣在第12集中，金斗植與妻子發現兒子遺傳他的超能力，還是個嬰兒就能飄在空中。正當金斗植與妻子短暫離開家中，兒子就這麼飛上天了（沒錯，物理上的），金斗植之後立刻從地面垂直飛到空中，把兒子找回來。重點來了，只花了9秒鐘，金斗植就從腳踏實地變成踩在雲上。

從可以騰雲的這一點來看，推測金斗植大概已經來到平流層的最下方，我們以離地10公里來估算：

10 / (9/3600)＝4000 km/h

時速4000公里是什麼概念呢？目前最快的噴射客機時速最高可達1160公里，就連最快的戰鬥機，最快也只到時速3900公里，金斗植甚至是以垂直飛行的成績，藐視這100年來的航空史。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。