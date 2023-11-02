國中國文／古代宴客一定要掌握的學問——座位安排

我國自古以來即被稱為禮儀之邦，人們日常生活的行住坐臥處處可見對禮儀的講究，有些觀念甚至延續至今仍為人們重視。以宴客時的座位安排為例，什麼身分的人該坐在什麼位置上是有嚴格規定的，因為座位的位置和朝向體現了長幼尊卑有別，一點都馬虎不得。

最有名的例子就是那場項羽宴請劉邦的「鴻門宴」了，《史記．項羽本紀》中記載：「項王、項伯東向坐，亞父南向坐。亞父者，范增也。沛公北向坐，張良西向侍。」這裡將宴會上座位的次序寫得很清楚，項王、項伯面向東邊而坐，地位最尊貴，范增排第二，沛公（也就是劉邦）排第三，張良則地位最低。若是把座位圖畫出來，則座位如下：

這樣的座位安排，了解古代禮儀的人一下就可以看出主人項羽是一點都沒有把身為客人的劉邦放在眼裡的，正常情況下，項羽應請劉邦單獨坐主位，或兩人一起坐主位，才是尊重對方的表現。

說了這麼多，重點來啦，國三同學看過來，會考中曾出現過類似的題目，現在就讓我們一起跟著吳桐老師來快速解題！