3D實驗室／一波未平一波又起 解密波傳遞的訊息

親愛的同學們，又到了【3D實驗室】的上課時間啦！今天力宇教育的林觀老師將要講解國二的重要課程——波的分類。讓我們一起踏入3D實驗室裡，跟著林觀老師一起學習吧！

波是一個較抽象的概念，但利用一固定的質點，我們就能更方便的觀察囉！力學波依據波傳遞方向與介質振動方向的關係可分為橫波與縱波，在影片中，林觀老師將用清晰好懂的【3D實驗室】帶領同學們進入波的世界，透過模擬實驗操作幫助同學們更具體了解什麼是波，波又有哪些性質，快點開影片，一起來看看波與介質的運動關係吧！

★看完了介質在橫波中的運動狀況，那麼在縱波中又是如何呢？全影片有橫波與縱波的完整介紹，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！