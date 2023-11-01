不必解讀政治！專家提點這樣與孩子談戰爭：教他們惜福、明白自己很幸運
以色列向哈瑪斯宣戰第三週，相關的話題和戰火持續延燒，到底該不該和孩子談戰爭？推廣兒少社會情緒教育的專家則表示，對孩子們來說，當有重大國際事件發生時，信任的大人卻對此保持沈默，會在孩子心中埋下焦慮與不安的種子。
以色列向哈瑪斯宣戰第三週，相關的話題和戰火同時持續延燒，尤其在美國。到底該不該和孩子談戰爭？很多父母或老師早已被問到相關問題，就算孩子沒有問，各種新聞也充斥在生活中，而網路上充斥的可怕圖片和影音、各種未經證實的訊息和言論，可能都看得很不舒服。
儘管如此，專家指出，我們仍然應該跟孩子談戰爭新聞。推廣兒少社會情緒教育的美國非營利教育機構Tacky Box首席心理健康長蜜雪兒·金德（Michelle Kinder）指出：「就算我們不跟孩子談，他們也一定已經從新聞或社群媒體上吸收到了很多相關消息。對兒少來說，當有重大國際事件發生時，信任的大人卻對此保持沈默，會形成一種不安的氣氛，也埋下焦慮的種子。」
金德指出，以巴衝突的議題的確複雜，但師長不必很了解以色列和巴勒斯坦的歷史，也能好好跟孩子談戰爭新聞，因為討論戰爭新聞的重點，不是解釋事件的前因後果或論斷誰對誰錯，而是了解孩子看到了哪些跟戰爭有關的新聞？他們看了這些新聞有什麼感受？是難過、害怕、還是生氣？該如何消化這些感受？
金德說：「同樣的原則可以適用於跟孩子談任何戰爭新聞，不限於以巴戰爭。」她特別強調，在今天複雜的政治氛圍下，就拿美國來說，美國有很多猶太人，也有很多巴勒斯坦移民，不同的家庭對於以巴戰爭有不同的解讀，老師不必在課堂上解讀政治問題，應該把重點放引導在學生照顧自己的情緒健康。
按照年紀個別引導
她說明，對於不同年紀的孩子，有不同的引導方式。對於小學生，簡單的解釋就能緩解許多不安。金德說：「我們可以簡單地告訴小小孩：很多時候，不同族群的人，對於同一件事情會有不同的看法。有時候，這些歧見沒有得到及時地解決，而延續了數十年甚至一百年，累積起來就變得很緊張很危險，最後導致戰爭的發生。」
與此同時，不要忘記向孩子強調：「你是安全的，我們在這裡很安全，我們很幸運，現在我們住的地方沒有發生戰爭。」
面對特別敏感、對戰爭新聞感到焦慮的孩子，師長可以適時引導：「戰爭發生時，不論誰對誰錯，對平民來說都是很不幸的。我們來想一想，可以怎麼幫助受到戰爭波及的小朋友？」
世界上有很多致力於救援戰爭難民的組織，例如聯合國兒童基金會，就很值得參考。金德解釋，讓孩子覺得自己有能力做出貢獻、造成改變，能有效緩解負面新聞或戰爭新聞帶來的焦慮感。
對於中學以上的孩子，如果學生有興趣了解以巴戰爭的前因後果，老師可以帶孩子一起研究巴勒斯坦跟以色列的歷史。戰爭爆發初期，華盛頓郵報整理了一個以巴衝突時間表，詳列了自二次世界大戰後，以色列和巴勒斯坦之間每一次的衝突，非常清楚，可以作為教材使用。
從戰爭新聞中教孩子媒體識讀
同時，每有戰爭或其他國際重大衝突事件發生時，最不能忽視的就是在社群媒體上流傳的各種不實消息或假新聞。
本月稍早，位於美國的以色列政治組織Republicans Overseas Israel成員在推特上貼了一段小女孩的影音，寫道：「猶太小女孩被哈瑪斯綁架到加薩走廊！」
這則貼文在一週內就累積了110萬次點閱、兩千次轉發，但馬上有推友指出這則影音早在九月初就出現在TikTok上，明顯不是在哈瑪斯攻擊以色列期間所拍攝。經《時代雜誌》記者查證，該影音的確拍攝於哈瑪斯攻擊以色列之前，無法證實拍攝地點是否在加薩走廊，也無法證實影片中小女孩是否被綁架，或者是不是猶太人。
時代雜誌指出，這個貼文只是繼哈瑪斯對以色列發動攻擊以後，網路上流傳的許多誤導性影音的其中一則。
美國非營利教育智庫常識媒體（Common Sense Media）副總監凱莉·門多薩（Kelly Mendoza）表示，每有戰爭或國際重大衝突事件發生，就是引導學生進行媒體識讀的好機會。研究指出，多數兒少以社群媒體而非傳統媒體為取得新聞的主要管道，但兒少並不擅於分辨他們看到的影音是真是假。
媒體識讀教育是複雜龐大的工作，門多薩指出，老師至少可以提醒學生：所有的網路消息，不論是文章、照片、還是影音，都必須有明確的消息來源和明確的作者。對於無法追蹤消息來源或作者的消息，都應該採取保留態度，不要盡信。
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文章授權轉載自《未來Family》
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