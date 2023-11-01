不必解讀政治！專家提點這樣與孩子談戰爭：教他們惜福、明白自己很幸運

以色列向哈瑪斯宣戰第三週，相關的話題和戰火持續延燒，到底該不該和孩子談戰爭？推廣兒少社會情緒教育的專家則表示，對孩子們來說，當有重大國際事件發生時，信任的大人卻對此保持沈默，會在孩子心中埋下焦慮與不安的種子。

以色列向哈瑪斯宣戰第三週，相關的話題和戰火同時持續延燒，尤其在美國。到底該不該和孩子談戰爭？很多父母或老師早已被問到相關問題，就算孩子沒有問，各種新聞也充斥在生活中，而網路上充斥的可怕圖片和影音、各種未經證實的訊息和言論，可能都看得很不舒服。

儘管如此，專家指出，我們仍然應該跟孩子談戰爭新聞。推廣兒少社會情緒教育的美國非營利教育機構Tacky Box首席心理健康長蜜雪兒·金德（Michelle Kinder）指出：「就算我們不跟孩子談，他們也一定已經從新聞或社群媒體上吸收到了很多相關消息。對兒少來說，當有重大國際事件發生時，信任的大人卻對此保持沈默，會形成一種不安的氣氛，也埋下焦慮的種子。」

金德指出，以巴衝突的議題的確複雜，但師長不必很了解以色列和巴勒斯坦的歷史，也能好好跟孩子談戰爭新聞，因為討論戰爭新聞的重點，不是解釋事件的前因後果或論斷誰對誰錯，而是了解孩子看到了哪些跟戰爭有關的新聞？他們看了這些新聞有什麼感受？是難過、害怕、還是生氣？該如何消化這些感受？

金德說：「同樣的原則可以適用於跟孩子談任何戰爭新聞，不限於以巴戰爭。」她特別強調，在今天複雜的政治氛圍下，就拿美國來說，美國有很多猶太人，也有很多巴勒斯坦移民，不同的家庭對於以巴戰爭有不同的解讀，老師不必在課堂上解讀政治問題，應該把重點放引導在學生照顧自己的情緒健康。

按照年紀個別引導

她說明，對於不同年紀的孩子，有不同的引導方式。對於小學生，簡單的解釋就能緩解許多不安。金德說：「我們可以簡單地告訴小小孩：很多時候，不同族群的人，對於同一件事情會有不同的看法。有時候，這些歧見沒有得到及時地解決，而延續了數十年甚至一百年，累積起來就變得很緊張很危險，最後導致戰爭的發生。」

與此同時，不要忘記向孩子強調：「你是安全的，我們在這裡很安全，我們很幸運，現在我們住的地方沒有發生戰爭。」

面對特別敏感、對戰爭新聞感到焦慮的孩子，師長可以適時引導：「戰爭發生時，不論誰對誰錯，對平民來說都是很不幸的。我們來想一想，可以怎麼幫助受到戰爭波及的小朋友？」

聯合國開發計畫署搭建的臨時營帳專門安置在加薩南部無家可歸的難民。 歐洲新聞圖片社

世界上有很多致力於救援戰爭難民的組織，例如聯合國兒童基金會，就很值得參考。金德解釋，讓孩子覺得自己有能力做出貢獻、造成改變，能有效緩解負面新聞或戰爭新聞帶來的焦慮感。

對於中學以上的孩子，如果學生有興趣了解以巴戰爭的前因後果，老師可以帶孩子一起研究巴勒斯坦跟以色列的歷史。戰爭爆發初期，華盛頓郵報整理了一個以巴衝突時間表，詳列了自二次世界大戰後，以色列和巴勒斯坦之間每一次的衝突，非常清楚，可以作為教材使用。

從戰爭新聞中教孩子媒體識讀

同時，每有戰爭或其他國際重大衝突事件發生時，最不能忽視的就是在社群媒體上流傳的各種不實消息或假新聞。

本月稍早，位於美國的以色列政治組織Republicans Overseas Israel成員在推特上貼了一段小女孩的影音，寫道：「猶太小女孩被哈瑪斯綁架到加薩走廊！」

這則貼文在一週內就累積了110萬次點閱、兩千次轉發，但馬上有推友指出這則影音早在九月初就出現在TikTok上，明顯不是在哈瑪斯攻擊以色列期間所拍攝。經《時代雜誌》記者查證，該影音的確拍攝於哈瑪斯攻擊以色列之前，無法證實拍攝地點是否在加薩走廊，也無法證實影片中小女孩是否被綁架，或者是不是猶太人。

時代雜誌指出，這個貼文只是繼哈瑪斯對以色列發動攻擊以後，網路上流傳的許多誤導性影音的其中一則。

美國非營利教育智庫常識媒體（Common Sense Media）副總監凱莉·門多薩（Kelly Mendoza）表示，每有戰爭或國際重大衝突事件發生，就是引導學生進行媒體識讀的好機會。研究指出，多數兒少以社群媒體而非傳統媒體為取得新聞的主要管道，但兒少並不擅於分辨他們看到的影音是真是假。

媒體識讀教育是複雜龐大的工作，門多薩指出，老師至少可以提醒學生：所有的網路消息，不論是文章、照片、還是影音，都必須有明確的消息來源和明確的作者。對於無法追蹤消息來源或作者的消息，都應該採取保留態度，不要盡信。

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文章授權轉載自《未來Family》