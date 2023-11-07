寫作教室／和AI一起寫國中會考作文「多做多得」 2NG切記

ChatGPT首次露相便衝擊著各行各業，社會大眾認為許多行業將被AI所取代，也有許多民眾陸續使用ChatGPT來做為工作上的輔助，如公文的撰寫、資料的統整、電子郵件的書寫，甚至有學生直接使用ChatGPT來寫報告。

但實際應用過便會發現，ChatGPT雖然可以在數秒內生成一篇文章，但往往言不及義，甚至語法不通順，段落同言反覆導致內容無法前進，仔細一看就能發現文章是否由ChatGPT撰寫。

ChatGPT短時間內尚無法生成一篇具有慧眼和洞見的文章，這兩項是人類獨有的特質。但我們可以將AI視為助手，用以輔助書寫上的過程，例如當我們因為題目範疇廣大而不知該如何取材時：以111年國中會考作文「多做多得」作為示範，將「請幫我提供關於多做多得的寫作素材」作為指令輸入，並請AI將引導的文字簡略至50字以內，作為提綱挈領的作用，得到的內容如下：

個人成長：付出更多時間學習或培養技能通常會帶來更多知識和能力。 社會奉獻：義工付出時間幫助社區，同時獲得心靈滿足感。

作文寫作的過程中，我們要選擇最好發揮的題材來運用，「個人成長」相較「社會奉獻」更適合學生撰寫，我們依「個人成長」作為選材方向，並依照圖一大綱來做書寫。

引言的部分可先強調「多做多得」的重要性，從付出更多努力對於個人成長至關重要，並舉出例子作為下一段的論述開頭；第二段「學習和技能培養」則針對上一段所舉出的例子進行更深入的解說；第三段「實踐與挑戰」可以舉例在學習過程中所遇到的困難，闡述如何去實踐計畫和克服困難；第四段「個人成長的回報」針對題幹做總結，往「多做多得」的正面回報做書寫。

以上便是運用AI來協尋素材並自行整合出大綱的方式。