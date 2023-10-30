好讀周報／瑞典研究指「賴床」無傷大雅 也不會讓你更疲倦

文／陳韻涵輯

新聞故事：瑞典斯德哥爾摩大學研究指出，清晨提早起床後賴床一下子，並不會影響受試者起床後的行為表現。

早晨鬧鐘響起之後，按下貪睡鍵是許多人的平凡日常。然而，斯德哥爾摩大學的研究人員認為，這個微不足道的小舉動值得深入研究，因為目前關於賴床行為的研究並不多。

這項17日刊登於《睡眠研究期刊》（Journal of Sleep Research）的研究，透過兩個實驗階段了解人們賴床的原因和影響。研究團隊先透過1732份問卷，歸納出年輕人是相對愛賴床的族群。

研究第一作者、斯德哥爾摩大學研究員蒂娜‧蘇德林（Tina Sundelin）表示，研究結果與實驗前的假設相同，證實年輕人喜歡賴床，其中大多數人是習慣熬夜的夜貓族。

蘇德林分析問卷回應，歸納賴床最常見的原因是「感覺太累，不想起床」，另有「多躺在床上一段時間，是種『奢侈』的享受」。

研究第二階段邀請31名習慣賴床的受試者到斯德哥爾摩大學的睡眠實驗室，比較兩組受試者的起床習慣，是否影響日常表現。

這兩個組別分別是，鬧鐘響後立即起床的「準時起床組」，以及提早30分鐘起床、之後賴床30分鐘的「賴床組」。

蘇德林說：「賴床組的受試者因為睡眠被中斷，比準時起床組的睡眠時數少，不過相比之下平均只有6分鐘的差異。換句話說，賴床組受試者在30分鐘的賴床期間，獲得足夠的睡眠。」

此外，賴床組受試者被要求在起床後進行一些測試項目，包括算數學和背誦等。結果發現，賴床組受試者的睡眠曾被打斷，但他們的疲倦程度與對照組並無顯著差異，且賴床組的測驗表現並未出現負面影響。

蘇德林說：「在部分測試項目中，賴床組的表現甚至比對照組更出色。」

研究團隊根據實驗結果表示，對於已經習慣賴床的人來說，不用太擔心賴床是件糟糕的壞事。