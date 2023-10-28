閱讀數學／諸事不順別再讓水星背鍋！ 水星逆行只是你的錯覺？

覺得前陣子諸事不順都是水逆的關係嗎？偷偷告訴你，最近一次天文學上的水星逆行，已經在9月15日結束，進入水星順行的階段。但是，水星怎麼會一下倒退、一下又前進呢？原來，水星的「逆行」，只是我們從地球看向繞著太陽公轉的水星，所產生的錯覺！

在太陽系學校的操場上，每顆行星都有一條專屬的跑道，也就是「軌道」。這些軌道的形狀，都是非常接近圓形的橢圓形，大家各自在專屬的橢圓形軌道上繞著太陽跑步，水星軌道比地球軌道更內側。如果把地球與太陽的平均距離當作1的話，那麼水星與太陽的平均距離大約只有0.4，所以我們又說「水星的天文單位是0.4」。

在人類學校的操場上，我們通常以逆時針方向跑步，太陽系操場也一樣！假如你站在操場平面上，待在場邊不動，水平看著軌道上的行星賽跑，你會發現：當行星跑在靠近我們的這一側時，我們會覺得它在往右跑；而當行星跑在離我們比較遠的那一側時，我們會覺得它在往左跑。但其實行星一直都只是「往前跑」，往左或往右，僅僅是從我們的角度看過去所產生的錯覺。

因此，水星的「逆行」並不是指水星逆著公轉，只是從地球看過去的相對位置倒退了而已。當水星在天球上的相對位置由東向西偏移，我們就說水星處於「逆行」階段；反之，則稱為「順行」。台灣今年一共會發生4次水星逆行，每次逆行期間平均約為21.3天，換句話說，如果你相信水逆會運氣不好，那麼一個簡單的記法是：每次水逆差不多是3周，然後會有約3個月的平靜，再來又是3周水逆。

那3周考數學盡量多驗算，免得運氣不好一直算錯；買樂透、對發票、嘗試新餐廳、跟老闆提案新企畫，就盡量避開這3周吧！

本篇文章與數感實驗室余孟珂共同完成。