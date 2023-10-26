國中數學／萬聖惡靈來襲 十字交乘封印

路上到處都是萬聖節裝扮了，就連課本上也有萬聖節元素喔！同學們知道在哪裡嗎？沒錯，就是十字交乘法的十字架！他是把二次多項式因式分解時的好幫手，可以快速找出解。

而他的運作原理也很好玩，首先我們將二次項和常數項各自的因數組合找出來，並在左右兩邊分別寫上一組組合，接著把他們交叉相乘再相加，確認看看是不是二次多項式的一次項，如果不是的話就換另一種組合嘗試，找到符合的組合後，上排乘下排就是我們因式分解的形式囉。

讓我們跟著力宇教育的李熙老師一起實際操作神奇的十字交乘法，把二次多項式因式分解吧！