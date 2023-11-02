聽新聞
test
0:00 / 0:00

會考生活英語／【學校篇】時光飛逝

聯合新聞網／ TOEIC Bridge測驗夥伴學校 基隆市輔大聖心高中 鄒靜芬 編寫

★ 單字

1. believe [bɪˋliv] (v.)相信（國中基礎1200字）

2. mean [min](v.)表示...的意思 （國中基礎1200字）

3. freshman [ˋfrɛʃmən](n.)一年級生（國中挑戰800字）

4. dawn [dɔn](n.)黎明 （國中基礎1200字）

★實用字詞：

1. be like + N. 就像是...

2. have/has + p.p. 到目前為止已經...[現在完成式]

3. You bet! 那還用說！(表示贊同）

4. look forward to + N/Ving 期待...

5. You can say that again! 完全同意！

6. can’t wait to + VR 等不及要去...

In the classroom/ During the break

下課時間在教室裡

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

Becoming a freshman/ in junior high school/ was like/ yesterday/ to me,/ but now /I’ve finished/ my first midterm exam!

成為國中/一年級新生/彷彿就像是/昨天的事/對我來說，/但是現在/我已經完成了/我的第一次期中考！

動手做做看：將長句分成短字詞

Being elected as a class leader in the new semester was like a gift for me, and I’ve started to feel anxious!

考題練習：TOEIC Bridge測驗＋國中會考題

1. Who are Bob and Amy?

(A) Classmates.

(B) Family members.

(C) Father and daughter.

2. According to the conversation, which is true?

(A) Amy didn’t get good grades on her exam.

(B) Bob really wants the time to fly faster.

(C) Amy wants Bob to repeat his words.

解答：

動手做做看的解答

1. (A) 2. (B)

Being elected as/ a class leader/ in the new semester/ was like/ a gift/ for me,/ and/ I’ve started to/ feel anxious!

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

考題 解答 會考 國中會考生活英語

相關新聞

不必解讀政治！專家提點這樣與孩子談戰爭：教他們惜福、明白自己很幸運

以色列向哈瑪斯宣戰第三週，相關的話題和戰火持續延燒，到底該不該和孩子談戰爭？推廣兒少社會情緒教育的專家則表示，對孩子們來說，當有重大國際事件發生時，信任的大人卻對此保持沈默，會在孩子心中埋下焦慮與不安的種子。

會考生活英語／【學校篇】時光飛逝

★ 單字 1. believe [bɪˋliv] (v.)相信（國中基礎1200字） 2. mean [min](v.)表示...的意思 （國中基礎1200字） 3. f

紐時賞析／大火頻發反遭大減薪 美聯邦消防員火大

Thousands of federal firefighters could face substantial pay...

紐時賞析／「用作嘔來形容還不夠」 美國人對華府反感到懶得再抱怨

Whitney Smith’s phone buzzed with a text from her mother, al...

好讀周報／瑞典研究指「賴床」無傷大雅 也不會讓你更疲倦

新聞故事：瑞典斯德哥爾摩大學研究指出，清晨提早起床後賴床一下子，並不會影響受試者起床後的行為表現。

寫作教室／《阿凡達》——如何妙用人物象徵深層意涵

廣義的文學作品包含了影視劇，眾所皆知文學耐人尋味的地方就在於它的啟發性和獨特性，例如我們從小閱讀《格林童話》，藉此學習助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。