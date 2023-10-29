寫作教室／《阿凡達》——如何妙用人物象徵深層意涵

廣義的文學作品包含了影視劇，眾所皆知文學耐人尋味的地方就在於它的啟發性和獨特性，例如我們從小閱讀《格林童話》，藉此學習助人為快樂之本、不能以貌取人等知識，各位是否有發現呢？《格林童話》是以「故事」來傳遞某一種「知識」，這樣透過故事來傳遞思想的方式，就是藝術作品獨有的特色。

電影《阿凡達》講述2154年人類在潘朵拉衛星採集稀有礦產資源，威脅到當地部落居民納美人的生存，從而發展出兩方人馬的拉扯，人類為了科技的發展強行占領開採當地人的居所，破壞生態，納美人為了維護家園，選擇用生命保護生態不被人類侵占。

我們用表格將兩方的行動與意義簡單歸納如表。

「行動」代表人物在電影中的主要行為，「代表價值」則意指此行為背後的價值意識，從歸納的表格中得知，人類採礦的行為象徵科技的發展，而科技的發展則侵略了生態環境，因此納美人抗爭的舉動，象徵著捍衛生態的價值意識。

簡化後是不是非常相似於現今社會不斷討論的科技與生態議題？《阿凡達》實際上便是在講述科技和生態發展的權衡問題，作者巧妙運用科幻主題來包裝生態議題，從而讓容易危言聳聽或過於說教的議題變得活潑生動，在經歷一場驚心動魄的外星科技大戰時，也誘使我們不斷反思「哪一方才是對的？」

作者當然也有在故事中提出自己的看法，《阿凡達》男主角最後捨棄人類的身體，進入外星人的體內，並且成為部落的族長，由人類這一方轉向納美人，這一角色行為暗示著作者的價值意識更傾向於生態保育。