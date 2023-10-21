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閱讀數學／2023年搞笑諾貝爾獎給了數學哪些靈感？

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
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不久之前，由民間團體舉辦的「2023搞笑諾貝爾獎」才剛頒發完畢。讓我們來看看今年的搞笑諾貝爾獎給了哪些數學靈感吧！

「既視感」（déjà vu）指的是我們明明未曾體驗過，卻覺得某件事物很熟悉的感受；而「猶昧感」（jamais vu）正好相反，指的是我們明明應該很熟悉，卻覺得它很陌生的感受。例如：你明明練習過千百遍的題目，上考場時卻忽然忘了公式怎麼背！猶昧感有很多種類，其中，跟文字有關的猶昧感，又稱為「語意飽和」，也就是忽然之間覺得某個字長得好奇怪、甚至不認得某個字的感覺。

研究團隊讓受試者重複抄寫同一個單字，請他們一產生怪怪的感覺就停止。結果，有2/3的受試者「會」感受到語意飽和，他們平均重複抄寫單字30次，或是持續1分鐘，就會感受到不對勁！研究團隊希望這些結果可以讓我們更了解認知神經的運作機制——重複抄寫數字與算式，也可能產生語意飽和嗎？漢字語意飽和的條件也一樣嗎？這些仍是待解的問題！

脫毛症是許多人的困擾，尤其，科學界已經知道鼻孔脫毛症容易導致鼻過敏、免疫力降低、呼吸道感染等症狀，可知鼻毛對人體健康非常重要。但一般來說，人的鼻毛要有幾根才算正常呢？研究團隊翻遍了教科書與期刊論文，才發現以前從來沒人認真研究過這個問題！

研究團隊以20位人類遺體為研究對象，他們發現，雖然個體之間存在差異，但平均來說，左邊鼻孔會有120根鼻毛、右邊鼻孔會有112根鼻毛，只有7%左右的差異，未達顯著水準。也就是說，這個誤差很可能只是隨機產生的，左右兩個鼻孔裡的鼻毛數量，其實差不多！

如果哪天搞笑諾貝爾獎會頒發「數學獎」，你覺得怎樣的數學研究主題可以獲獎呢？

本篇文章與數感實驗室余孟珂共同完成。

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