國中自然／綠葉上的協奏曲——認識光合作用
親愛的國一同學們，剛結束第一次段考，課程也進入下一個新的章節了，讓我們來熟悉二段範圍的新考點—光合作用吧！
光合作用一詞你可能在平常生活或廣告文案中有聽過，但你知道光合作用的意義嗎？光合作用是植物獲得能量的主要方式之一，產生的氧氣更是大部分生物不可或缺的。若是少了植物行光合作用，地球上其他生物可是會被大大影響！讓力宇教育的李鴻老師用圖文並茂的方式，帶領大家了解光合作用及過程。快點開影片，一起揭開植物身上的奧祕吧！
★光合作用的產物除了氧氣，還有其他物質嗎？全影片有更完整的解說，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！
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