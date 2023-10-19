英語解憂室／「這幾天下好多雨喔！」的英文該怎麼說？

同學們都知道雨的英文是rain、雪是snow，單說一個英文字你會，但是放在句子裡面應該如何使用呢？「這幾天下好多雨喔！」這種描述天氣的日常英語對話，我們不可以不會喔！

另外，rain跟snow可以當動詞，也可以當名詞，那你知道該怎麼分辨嗎？Yvonne老師在影片中教了一個貼心口訣：「rain跟snow若當動詞來用，主詞一定要是it。」只要記得這句話，就可以輕鬆破解句子了！

在解說完rain跟snow的用法後，Yvonne老師也提供了翻譯題的練習，「下很多雨」、「下很多雪」有四種不同開頭的寫法，除了It...跟There...之外，還有其他兩句寫法喔！趕快來看看Yvonne老師怎麼說。