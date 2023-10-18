孩子容貌焦慮…上學化妝、戴美瞳 國中師：教孩子將容貌視為「加分項」

在學校裡，外型好的人通常人緣也都不錯，被大家喜歡。當孩子感受到社會價值觀很推崇顏值、好看的人就是比較吃香時，自然也會開始在意起自己的外表。

在青少年家長的社團裡，不乏家長抱怨「孩子出門上學前，光是吹頭髮就花了1小時，每天上學幾乎遲到。」「孩子洗澡至少1、2個小時，這樣正常嗎？」「女兒的零用錢幾乎都用來買化妝品，與其把心思花在這，怎麼不把時間用來念書？」

資深國中老師洛洛老師觀察，除了課業，容貌也成為青少年的壓力來源之一。不少孩子對於自己的外在不夠有自信，甚至有些容貌焦慮，看著鏡中的自己，總覺得不滿意，如果再瘦一點、再白一點或臉小一點、眼睛大一點就好了。

青少年對外表的「想要」和「不想要」

不論男生或女生，青少年普遍都注重自己的外貌，差別在於「程度」的問題。以洛洛任教的北部明星國中來說，平均一班至多2、3人會化妝，比例不算高；到國8、國9，不少人會摘掉厚重的眼鏡，改戴隱形眼鏡或變色片。

追求外貌，為青少年建構自我形象很重要的一環。洛洛老師指出，青少年對於外表的想法，大致可分為「不想要」和「想要」：「不想要」被人取笑外表或身材；「想要」自己是好看的，被大家喜歡和認同。也因此，對自己外型不太滿意的人，會想方設法，例如：滑IG、Youtube、抖音等研究化妝、打扮的方法，讓自己變好看。

洛洛老師有一個男學生，外型從國7到國9不斷「進化」、有很大的變化，化妝、燙捲頭髮、漂髮，每周變換不同的髮色，對外表關注的程度有一點誇張。

國9繳交的畢業照，修圖後看起來很像韓國偶像，和本人的差距實在有點大，因此被學務處退貨、要求他繳交原始照片，他很不開心：「我本來就長這個樣子啊。」

洛洛老師在其著作《最強國中三年父母求生指南》一書提到，雖然這件事被同學們當成聊天話題，但她深知「孩子心中對外在這種難以理解的狂熱，是一種『自我肯定』的方式，想獲得他人稱羡的眼神，來提升自我價值。」

孩子洞悉「長得好看就是吃香」

青少年一出生就是數位原住民，對他們來說，現實生活和虛擬世界之間幾乎沒有什麼界線。洛洛老師指出，青少年的容貌焦慮也因此從真實世界漫延到網路。

「外型好的人只要放幾張好看的照片，不管發什麼廢文，都有很高的按讚數。」青少年都很清楚，「這年頭顏值就是流量密碼，好看的人就是會吸引大家的目光。」他們會特別注意，同學的IG追蹤人數有多少人，愈是好看的人，通常好友數和追蹤人數也會比較高。

在學校裡，外型好的人通常人緣也都不錯，被大家喜歡。當孩子感受到社會價值觀很推崇顏值、好看的人就是比較吃香時，自然也會開始在意起自己的外表。「有些爸媽還會幫忙打理孩子的外表，帶孩子去燙頭髮，希望孩子變得更好看。」

孩子追求外表，是否無止盡？

對於孩子在乎外表、花時間打扮自己，洛洛老師認為這很正常，只要程度不要太誇張就好。換個角度想，孩子願意花力氣、學習新事物，讓自己變好看，也是一種正向的學習經驗。

她觀察，過度追求外表的孩子，某種程度來說，應是找不到可以追求、投入的事物；因此將所有力氣投入於此，只要被稱讚好看，就感覺自信心增加幾分。

洛洛老師認為，家長可以更進一步地觀察，「孩子做這些努力，是為了讓自己變得更開心？還是再怎麼樣打扮，他都不滿意？」「很多人對外表不滿意的極致是，想整形。」

有孩子跟她說，已經存好錢，打算高中就要去微整型。網路上社團也有媽媽發文，孩子希望自己18歲成年後，媽媽能帶他去整形。「多數孩子只想到變美有多棒，對於整形可能的風險卻不清楚，這點很令人憂心。」

親子一起思考的4個重點

當整個社會都推崇顏值，孩子難免對容貌感到焦慮或是不自信，爸媽可以如何陪伴孩子面對這個問題？洛洛老師提出4個思考點：

思考1 別人的評價合理嗎？

「照鏡子覺得自己長得醜的人，其實沒那麼多；通常都是被同學品頭論足或指指點點，才讓孩子對外表沒自信。」洛洛老師說。家長可以先問問孩子「為什麼你覺得自己不好看呢？」

若是受同學的評價影響，進一步問問他「同學是不是在開玩笑？你覺得同學說的合理嗎？他們隨口說的話需要放在心上嗎？」帶孩子思考，「對自我的認知，是否要全部架構在別人的評價上？」

「當然我們可以為了變好看，額外做點什麼事，但最重要的前提是，喜歡自己，不然你永遠都覺得自己不夠漂亮。」電影《芭比Barbie》傳達一個很重要的概念是，「如果你喜歡自己，就不用煩惱怎麼讓別人喜歡你。」

思考2 怎麼樣才是好看？

時下很多青少女覺得，像韓星朴敏英、李多慧等那種樣子才叫漂亮。爸媽可以跟孩子聊一聊，「怎麼樣才是好看？為什麼？美只能有一種樣子嗎？」如果長得不像韓國女星，就不好看了嗎？

美應該有很多種樣貌，健康黝黑、運動風的女生也有人喜歡，不是非得瘦成紙片人，才叫好看。如果審美觀太單一，這個世界將變得有點無趣。

除了外在的美之外，還有一種美是內在美。一個人光是外表好看，但脾氣很壞、心地很差，這樣子還美嗎？帶孩子想想，生活周遭中有沒有什麼人，儘管外表不是最美的，但大家都喜歡和他相處呢？

思考3 亮麗外表下需付出的努力

《最強國中三年父母求生指南》提到，很多孩子以為好看的外表是天生的，「殊不知很多光鮮亮麗的背後，可能來自於非常嚴格的飲食控制，認真的健身鍛鍊，或是專業團隊打造與設計出來的。」

「可以跟孩子討論在這些形象的背後，對方可能付出了什麼樣的努力，自己又可以做什麼與之看齊。」例如：為了長高，努力運動；不喝含糖飲料、不吃炸物，減少長痘痘的可能。當孩子把對容貌的焦慮轉化為具體行動時，也能讓自己感受到持續的變化與動力。

思考4 發現自我的價值

孩子追求顏值，大抵是希望自己被人看見、被人喜歡。如果大人能夠幫助孩子找到自己其他的價值和能力，有更突出的特點或興趣被人看見，孩子自然不會把焦點全放在外貌上。

即使是再小的特質或能力，例如：孩子很熱心或是善良、善解人意，都有助於孩子對自我的認知、強化自信。有孩子曾對洛洛老師說「同學都說我很善良，但我爸媽覺得成績好更重要，善良有什麼用？」她提醒家長，當爸媽願意肯定孩子的價值，孩子對自己才會更有信心。

「容貌的確是一種無形的資產，但如果在年輕的時候，一昧追求外表、把它當成人生的目標或重心，如此一來，很可能會顧此失彼、忽略了其他能力的培養。」

洛洛老師指出，北宋文學家王安石所寫的《傷仲永》，有一位神童方仲永5歲就會寫詩，父親帶著他四處表演、未讓他好好念書，長大以後就和一般人無異了。容貌這件事也是一樣，「若過度追求外表，疏於培養能力、充實自己，當容貌和青春不再是優勢的時候，你還有沒有別的優勢呢？」

她建議，最好將容貌視為「加分項」，而非唯一選項，最重要的是，發展出個人的能力和價值！

延伸閱讀：

「我不會主動說自己讀台大。」台大學生真心告白：一樣都是19歲，為什麼我什麼都要懂？

孩子進入青春期，親子之間「相煎何太急」？用靜的力量，陪青春期孩子認識與發展自己

2023臺灣女孩日線上主題影展，鼓勵女孩參與公共事務！看見多元的世界，肯定獨特的自己！

文章授權轉載自《未來Family》