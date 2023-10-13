國際小學堂／歐美飛向木衛二 尋太陽系生機

距離地球約一二○光年的K2-18b行星發現潛在生命跡象，引起科學家關注，但探索外星生命的任務中，近在眼前的太陽系亦是焦點之一。英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，表面有冰層覆蓋的木星衛星「木衛二」同被認為可能存在生命，歐美的太空機構力圖一探究竟。

ＪＵＩＣＥ任務耗時八年半

木衛二表面有類似虎紋的美麗斑紋，即是表面冰層裂縫造成。冰凍的表面下蘊藏海洋，從中會釋出水蒸氣到太空。美國航太總署（ＮＡＳＡ）的「快艇號」（Clipper）、歐洲太空總署（ＥＳＡ）的「木星冰月探測器」（ＪＵＩＣＥ）任務，皆預計二○三○年代初期抵達木衛二。

歐洲ＪＵＩＣＥ任務在二○一二年獲准後不久，主導任務的科學家杜赫蒂（Michelle Dougherty）被ＢＢＣ問到，是否認為任務可能發現生命時，她表示：「若木星的多顆冰凍衛星，沒有一顆存在生命，會讓人很意外。」

ＢＢＣ四月報導指出，ＪＵＩＣＥ任務當時已順利發射，預計探索木衛二、木衛三、木衛四等主要衛星，飛行旅程長達六十六億公里，將耗時八年半，預期二○三一年七月抵達木星系統。該任務不會直接登陸，而是飛行於表面上方。任務最終目標是木衛三，即太陽系最大的衛星，預計二○三四年進入木衛三軌道。

ＮＡＳＡ快艇號明年發射

ＮＡＳＡ「快艇號」雖起步較晚，計畫二○二四年才會離開地球，不過得力於發射的火箭威力較強，預期比ＪＵＩＣＥ略早抵達，將聚焦研究木衛二。

「蜻蜓」預計登陸土衛六

ＮＡＳＡ也計畫派遣名為「蜻蜓」（Dragonfly）的太空裝置，預計登陸土星衛星之一「土衛六」（又稱泰坦）。土衛六蘊含湖泊，以及富含碳的化學物構成的雲層，這使得該星籠罩橘色霧靄。這些化學物質，加上水的存在，被視為孕育生命的必要成分。

至於地球身旁的火星，目前條件被認為不適合生命生存，但有天體生物學家認為，火星過去曾經綠意盎然，有厚厚的大氣層和海洋，可以養育生命。

ＮＡＳＡ「毅力號」（Perseverance）目前正在火星上，一處過去可能是河流三角洲的隕石坑進行採樣。二○三○年代將會透過其他任務，將火星上的岩石樣本取回，以分析是否存在簡單生命型態的微體化石，透露早已逝去的生命蹤跡。