閱讀數學／靠數學賭博？ 開創通信與資訊理論的數學家香農 (下)

前面聊到近代的重要數學家，克勞德·香農（Claude Shannon）。他不僅奠定了許多科技的理論基礎，還有許多發明。而在香農的眾多興趣當中，當然也少不了「賺錢」，只不過，他的方式是賭博和股票。如何靠數學輕鬆賺錢？這一切都要從他在MIT的一位同事索普說起。

索普和香農討論到：「賭博難道真的都是完全隨機的嗎？假設以輪盤為例好了，如果這個輪盤本身就有一點小瑕疵導致輪盤本身有些微的傾斜，是不是球掉到特定某些數字的機率會比較大？」

香農一聽，非常有興趣，於是開始與索普一起研究。他們設計出了一套計算方式，用來判斷輪盤各個落點的出現機率，甚至還加入了物理學，從球旋轉的速度、摩擦力等等去提高命中率。不過，這之中還有一個致命的問題：如果一個鬼鬼祟祟的賭徒在一旁拿著紙筆瘋狂計算，然後隨即在賭場大撈一筆，賭場肯定會把他趕走。況且，這些計算也不是紙筆就能搞定的程度。

怎麼辦呢？他們就想，必須設計一台機器可以悄悄協助計算，並且掩人耳目地即時回報每一局的分析數據。這時候，就輪到「通訊」登場了。

香農和索普合作設計了一台穿戴式的計算機，而數據的輸入發信器，則設置在了鞋子裡面，香農可以靠著壓動大拇趾發送資訊給計算機。最後，再戴上簡易型的耳機，當計算機算出結果時，就會讓耳機傳出八度音中的其中一個音階，分別提示著輪盤中的不同區段，靠數學賭博的裝置就這樣被他們發明了出來。

只不過，這些機器當然都不可能是無線的，香農在其中一次實測的時候就被埋在衣服裡的電線電到，然後他就把這項專案給丟進垃圾桶了。像這樣趣味橫生的香農，很遺憾地沒有被太多人認識並記住。如果你想看看更多香農的故事，有一部電影《The bit player（香農傳）》，也非常推薦給大家。

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。